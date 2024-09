Beaucoup de retraités n'ont pas à payer la taxe foncière, voici qui y échappe

De quoi soulager bon nombre de comptes en banque.

La douloureuse est arrivée dans les boîtes aux lettres et les boites mails. Chaque année, la fin de l'été concorde avec l'envoi de l'avis de taxe foncière. Un courrier des impôts très redouté par les 32 millions de propriétaires car son montant ne cesse d'augmenter, tous les ans. 2024 n'échappe pas à la règle avec, au moins, une hausse de 3,9% pour tout le monde. Cette facture, tous les détenteurs de biens doit obligatoirement s'en acquitter. Tous, ou presque.

La loi prévoit certaines dispositions permettant à une frange de la population de ne pas payer cette taxe. Parmi elle, les retraités. Des milliers d'entre eux sont exonérés de cet impôt sur leur propriété, automatiquement, sans avoir à faire une seule démarche. De lui-même (grâce à un croisement d'informations), le fisc sait à qui il ne doit pas réclamer l'impôt foncier. Au total, plus d'un million de retraités bénéficie de ce dispositif, selon les derniers chiffres officiels.

L'exonération totale n'est permise par la loi qu'au regard de deux critères : l'âge et les revenus du propriétaires. Pour le premier, il faut avoir 75 ans ou plus au 1er janvier précédent. C'est-à-dire qu'une personne ayant fêté son 75e anniversaire en février ou en mars ne pourra pas en bénéficier.

Ensuite, un seuil de ressources ne doit pas être dépassé. En hausse constante tous les ans, au même rythme que l'inflation, le plafond a été fixé, pour l'année 2023 en métropole, à 12 455 euros pour une personne seule et à 19 107 euros pour un couple marié par exemple.

Si le montant des revenus 2023, déclarés au printemps 2024 par la personne ou le couple, est inférieur à ces plafonds et que les déclarants avaient 75 ans au 1er janvier, alors il n'y aura pas de taxe foncière à payer.

Créé en 1965, ce dispositif profite aux retraités les plus âgés et les plus modestes. Le plafond de revenus établi correspond à 1037 euros par mois pour une personne seule et moins de 1600 euros par mois pour deux. Pour les retraités plus jeunes, une baisse automatique de 100 euros de la taxe foncière est appliquée dès l'âge de 65 ans si les ressources sont inférieures aux mêmes seuils.