Attention cette plante attire les araignées, beaucoup l'ont à la maison

Nous sommes nombreux à avoir cette plante chez nous. Nous l'aimons beaucoup. Mais les araignées aussi l'adorent et sont attirées jusqu'à notre intérieur.

Alors que nous essayons tous de nous créer un environnement cocooning à la maison pour affronter la baisse des températures qui arrive en installant des plaids tout doux, des coussins, mais aussi des plantes, un autre problème que la fraîcheur nous guette ! L'automne est aussi la saison où les petites bêtes, telles que les araignées commencent à investir nos intérieurs.

Cependant, savez-vous que certaines plantes, que vous pourriez innocemment introduire chez vous, peuvent en fait attirer ces petites bêtes à huit pattes ? Parmi les plantes d'intérieur courantes, l'une d'entre elles est particulièrement connue pour attirer les araignées sans que la plupart d'entre nous en soit consciente : la menthe en pots. Si beaucoup de personnes cultivent la menthe pour ses propriétés aromatiques et ses nombreux avantages culinaires, une rumeur persiste : la menthe attirerait les araignées. Mais est-ce réellement le cas ?

Contrairement à de nombreux insectes, les araignées ne sont pas attirées ou repoussées par les odeurs de la même manière. Elles se fient plutôt aux vibrations et aux phéromones pour repérer leurs proies. Ce ne sont donc pas les feuilles de menthe en elles-mêmes qui attirent les araignées, mais l'écosystème que la menthe peut créer autour d'elle.

© SNEHIT PHOTO - stock.adobe.com

La menthe, lorsqu'elle est plantée en extérieur ou dans des pots à l'intérieur, favorise la prolifération de petits insectes. En effet, les pucerons, moucherons et autres petits nuisibles peuvent être attirés par l'humidité et la fraîcheur de cette plante. Or, ces insectes constituent des proies idéales pour les araignées. Celles-ci, à leur tour, viennent s'installer près de la menthe, profitant de cette abondance de nourriture.

Maintenant, avant de paniquer et de bannir toutes vos pots de menthe, sachez qu'il n'est pas garanti que chaque pot de menthe attirera une armée d'araignées. C'est simplement une observation courante parmi les jardiniers et les passionnés de plantes d'intérieur. De plus, toutes les araignées ne sont pas nuisibles. En fait, elles peuvent être bénéfiques car elles se nourrissent d'insectes qui pourraient être plus nuisibles pour vos plantes.

Alors, que pouvez-vous faire si vous aimez la menthe mais que vous ne voulez pas inviter les araignées chez vous ? Tout d'abord, vérifiez vos pots régulièrement pour détecter la présence de nuisibles. En éliminant les pucerons et autres insectes, vous réduisez la probabilité que les araignées s'installent. Ensuite, vous pouvez utiliser d'autres plantes qui repoussent naturellement les insectes. Ainsi, en les cultivant à proximité de la menthe, vous pouvez réduire le nombre d'insectes qui sont attirés par la menthe. La lavande, par exemple, est connue pour repousser les mites et les mouches.