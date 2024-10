C'est l'astuce des plus grands hôtels pour des toilettes qui sentent toujours bon - un seul produit suffit

En appliquant cette astuce dans vos toilettes, vous pouvez recréer cette sensation de fraîcheur que l'on trouve dans les grands hôtels, sans effort et avec un seul produit naturel.

Imaginez entrer dans vos toilettes et qu'ils sentent toujours bons, comme à l'hôtel, sans utiliser de déodorants ou de diffuseurs coûteux. Vous vous êtes peut-être déjà demandé comment les hôteliers arrivent à maintenir cette sensation constante de bien-être et de fraîcheur, avec des salles de bains, et surtout des toilettes qui sentent toujours bon. La solution est toute simple.

Il est tout à fait possible de garder une bonne odeur dans les toilettes toute la journée sans dépenser une fortune. Il suffit de connaître cette astuce simple des hôteliers, bon marché et très facile à reproduire chez vous. Pour cela il fous faut un seul produit : des huiles essentielles.

Cette méthode est pratiquement gratuite et offre un parfum naturel et agréable à chaque fois que vous entrez dans vos toilettes. L'idée est simple. Choisissez d'abord votre huile essentielle. Les plus populaires pour ce genre d'usage sont celles aux propriétés rafraîchissantes et purifiantes : le citron, la lavande, l'eucalyptus, ou encore la menthe poivrée sont des choix parfaits. Elles éliminent les mauvaises odeurs tout en créant une ambiance relaxante.

© 123RF - welcomia

Ensuite, déposez 2 à 3 gouttes d'huile essentielle à l'intérieur du tube en carton de votre rouleau de papier toilette. Veillez à ne pas trop en mettre pour éviter que le parfum ne devienne envahissant. Laissez agir. L'huile essentielle va vite être absorbée par le carton. À chaque fois que vous déroulerez le papier, le mouvement aidera à libérer les arômes, garantissant une diffusion constante.

Une alternative ? Appliquez quelques gouttes de votre huile essentielle sur un coton ou une petite éponge que vous placerez dans un coin de vos toilettes.

Pourquoi cette méthode fonctionne-t-elle si bien ? Les huiles essentielles sont reconnues pour leurs multiples vertus, notamment leur capacité à purifier l'air, neutraliser les mauvaises odeurs et créer une ambiance agréable. Contrairement aux sprays désodorisants chimiques, elles n'agressent pas l'air ni les narines et ne masquent pas les odeurs de façon artificielle. De plus, cette méthode est particulièrement économique, car une seule bouteille d'huile essentielle peut durer des mois.