Le bois de chauffage a une date de péremption - l'utiliser après cette date est fortement déconseillé

Pour que votre bois de chauffage soit efficace, il est important de suivre certaines recommandations, mais aussi de ne plus l'utiliser après une certaine date.

Il est courant de considérer le bois comme un matériau durable et intemporel, et l'idée d'une "date de péremption" pour le bois de chauffage peut surprendre. Bien que le bois en tant que matériau puisse durer des décennies, son utilisation comme combustible efficace et sûr peut être compromise si certaines conditions ne sont pas respectées, et dépassé une certaines date, mieux vaut ne plus l'utiliser.

Le bois de chauffage, une fois coupé et entreposé, commence un processus naturel de dégradation. Cette dégradation est influencée par plusieurs facteurs. Le premier est l'humidité. Si le bois est stocké dans des conditions humides, cela le rend plus difficile à brûler et peut générer une combustion incomplète, produisant davantage de fumée et de créosote (un résidu dangereux pour les cheminées).

Le bois mal entreposé peut devenir un terrain fertile pour les insectes et les champignons, rendant son utilisation problématique. Aussi, avec le temps, le bois peut perdre une partie de ses propriétés calorifiques, ce qui signifie qu'il produira moins de chaleur lorsqu'il sera brûlé.

La première chose à faire est de stocker correctement le bois de chauffage pour le faire sécher afin d'obtenir une efficacité maximale. Pour cela, placez le bois dans un endroit bien aéré et ensoleillé. Le bois de chauffage fraîchement coupé contient 60 % d'humidité (selon le type), tandis que le bois de chauffage sec doit en contenir moins de 20 %.

© rh2010 - stock.adobe.com

Un autre conseil consiste à éviter de placer du bois de chauffage sur le sol, car le contact avec la terre lui permet de retenir son humidité et d'attirer les insectes. La meilleure option est de le placer dans un bûcher, qui sépare le sol de quelques centimètres. De plus, lors de l'empilage, il est préférable de laisser les plus grosses bûches en dessous pour gagner en stabilité dans la pile. N'oubliez pas non plus de le couvrir pour le protéger de la pluie.

Si toutes les conditions sont remplies et que votre bois est bien stocké et qu'il a bien séché, combien de temps pouvez-vous le garder ? Il n'y a pas de "date de péremption" officielle, mais le garder trop longtemps peut le dégrader et le pourrir. Utiliser un bois trop vieux ou mal conservé n'est pas seulement inefficace, c'est aussi potentiellement dangereux. Soyez vigilant pour tirer le meilleur parti de cette ressource naturelle précieuse.

En général, le bois de chauffage bien séché et stocké correctement (dans un endroit sec, bien ventilé et à l'abri des intempéries) peut être utilisé sans problème pendant 3 à 4 ans selon les experts. Passé ce délai, il est déconseillé de l'utiliser, il commence à perdre en efficacité et peut poser des risques pour votre équipement et votre santé. Mais cette durée varie selon les conditions de stockage, mais aussi du type de bois.

Le site spécialisé brazeco.com préconise ainsi pour des bûches déjà coupées et séchées de les conserver 1 à 2 ans, alors que les rondins de bois, moins fragiles (car ils sont protégés par l'écorce) peuvent se garder 2 à 3 ans.