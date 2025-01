Cette recette maison pas chère permet de nettoyer sans effort vos plaques de cuisson

Voici une recette de grand-mère vraiment simple et économique pour nettoyer votre plaque de cuisson à induction ou en vitrocéramique. Elle brillera comme au premier jour.

Certaines pièces de la maison nécessitent certains soins réguliers pour son bon entretien. C'est le cas de la cuisine où l'on prépare chaque jour les repas. Son nettoyage peut parfois s'avérer fastidieux car les saletés s'accumulent facilement, et certaines taches sont difficiles à éliminer. Entre le calcaire sur la robinetterie, les traces de doigts sur les placards, les projections de nourriture sur les plaques et le plan de travail... Il faut connaître les bonnes astuces et les bons produits pour un ménage efficace.

Parmi les endroits de la cuisine particulièrement sales : les plaques de cuisson, et plus particulièrement les plaques à induction et les plaques vitrocéramiques qui sont extrêmement sensibles aux taches, aux traces de doigts, aux résidus de cuisson et aux rayures. Bien qu'il existe de nombreux produits spécifiques pour nettoyer les plaques vitrocéramiques que l'on peut trouver dans n'importe quel supermarché, il existe des alternatives maison qui peuvent être tout aussi efficaces, et surtout bien moins chères.

Avant de plonger dans notre solution miracle, il est important de comprendre pourquoi les produits chimiques traditionnels ne sont pas toujours idéaux. Bien que les nettoyants spécialisés pour plaques de cuisson soient efficaces, ils peuvent contenir des substances agressives qui, à long terme, endommagent la surface en vitrocéramique ou laissent des résidus toxiques. De plus, leur coût peut être assez élevé.

© 123RF - membio

Opter pour une solution maison permet de protéger votre équipement, d'économiser de l'argent et de limiter l'impact environnemental des produits ménagers. Pour ce nettoyant maison magique qui permet de nettoyer vos plaques sans effort, vous aurez besoin de bicarbonate de soude, d'huile d'olive, de liquide vaisselle, d'un peu d'eau tiède et d'un chiffon microfibre. Ces éléments sont probablement déjà présents dans votre placard, ce qui rend cette méthode encore plus accessible.

Avant de commencer, assurez-vous que votre plaque de cuisson est éteinte et froide au toucher. Retirez les résidus solides à l'aide d'une spatule en plastique ou d'un grattoir spécialement conçu pour la vitrocéramique. Dans un bol, mélangez le bicarbonate de soude, avec quelques gouttes d'huile d'olive et de le liquide vaisselle et un peu d'eau tiède pour former une pâte épaisse, très modelable, que vous pourrez manipuler facilement.

Étalez cette pâte sur vos plaques, en accordant une attention particulière aux zones tachées. De cette façon, les restes se ramolliront, ce qui vous permettra de les éliminer plus facilement. Laissez agir 10 à 15 minutes, et nettoyez avec un chiffon microfibre pour éviter de rayer la surface de la vitrocéramique. Il ne vous reste plus qu'à rincer et sécher avec un chiffon propre. L'étape séchage est très importante pour éviter les traces d'eau.