Les draps sèchent en 4 heures avec cette astuce toute simple - sans sèche-linge ni chauffage

Vos draps sècheront en un temps record avec cette méthode.

En hiver, il est toujours plus difficile de faire sécher ses draps, surtout si on n'est pas équipé d'un sèche-linge. Si sécher les vêtements en intérieur peut sembler simple, ce n'est pas le cas pour les draps, les serviettes ou les couvertures. Sans parler des nombreux problèmes tels que l'humidité et la moisissure que cela peut engendrer, de la mauvaise odeur laissée sur le linge ou de la facture d'électricité qui flambe à cause du chauffage qui tourne à fond.

Quand vient le jour du lavage des draps, c'est vite le camping à la maison, et cela peut durer plusieurs jours si on ne connait pas cette astuce pour sécher les draps sans sèche-linge et sans radiateur. La bonne idée : investir dans un déshumidificateur. Non seulement il va permettre de sécher votre linge en un temps record et d'éviter d'avoir du linge qui traîne partout dans la maison, mais il va aussi être la solution pour éviter l'apparition de moisissures liées au linge qui sèche, mais aussi pour éviter les odeurs de linge humide.

© vladdeep - stock.adobe.com

Mais l'utilisation du déshumidificateur doit être combinée à des bonnes pratiques. Tout d'abord, quand vous lavez vos draps, pensez à sélectionner l'essorage maximum sur votre lave-linge pour éliminer le plus d'eau possible. Ensuite, il va falloir avoir la bonne technique pour étendre vos draps. L'idéal est d'utiliser deux portants pour espacer le plus possible votre linge. Cela va réduire fortement le temps de séchage.

Placez les draps sur les portants, en veillant à ce que les côtés soient ouverts pour permettre à l'air du déshumidificateur de circuler librement. L'étape suivante consiste à positionner le déshumidificateur entre les deux séchoirs. Il ne vous reste plus qu'à allumer le déshumidificateur. Pas d'inquiétude, le niveau d'humidité indiqué sur l'appareil risque d'être très élevé (environ 75/80%), bien au dessus de ce qui est recommandé. Cela est tout à fait normal, le chiffre va diminuer au fur et à mesure que votre linge sèche.

Ensuite, au bout d'une heure, pensez à retourner vos portants pour que le déshumidificateur sèche uniformément les draps. Au bout de deux heures, vous pouvez aussi retourner les draps. En quelques heures seulement vos draps seront complètement secs et n'auront aucune odeur d'humidité, comme s'ils avaient séchés à l'extérieur.

A noter : pour que l'appareil fonctionne correctement, pensez à vider le réservoir qui récupère l'humidité et la transforme en eau régulièrement, sinon l'appareil s'arrêtera de fonctionner. Voici enfin ine dernière astuce à connaître, si les rayons du soleil rentrent dans votre logement, pensez à placer l'étendoir à cet endroit. Le soleil va accélérer le séchage de votre linge.