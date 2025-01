Sans eau de Javel ou vinaigre blanc, voici comment éliminer la moisissure dans la douche en 10 minutes seulement

Ce produit est encore plus efficace que l'eau de Javel et le vinaigre blanc pour éliminer la moisissure dans la salle de bains.

Presque personne n'y échappe ! La moisissure dans la salle de bains est un véritable fléau. Inesthétique et dangereuse pour la santé, il est important de traiter le problème rapidement, dès l'apparition des premières traces noires. Car une fois installée, elle est vraiment difficile à déloger. Pendant longtemps, le premier réflexe a été d'utiliser de l'eau de Javel pour éliminer ce problème.

Malheureusement, en plus d'être un produit nocif pour la santé et l'environnement, il n'est pas aussi efficace qu'il n'y paraît, surtout dans la salle de bains. L'eau de Javel masque le problème plus qu'elle ne l'élimine. Le risque : voir la moisissure réapparaitre assez vite et de façon encore plus importante. L'eau de Javel peut être utilisée pour éliminer les traces de moisissure sur des revêtements non poreux, mais dans la salle de bains, cela va être inefficace car la moisissure s'installe souvent sur des matériaux poreux.

© Marcus Krauss - stock.adobe.com

Une méthode qui plait de plus en plus est l'utilisation du vinaigre blanc. Bien qu'il possède des propriétés antifongiques et antibactériennes, ce n'est pas non plus le produit le plus efficace pour en venir à bout de la moisissure dans la salle de bains. Un autre produit est bien plus performant : l'eau oxygénée.

C'est vraiment simple à utiliser. Dans un vaporisateur, mélangez 1/3 d'eau oxygénée avec 2/3 d'eau. Pulvérisez généreusement sur les zones touchées par la moisissure (joints, carrelage, plafond, rideau de douche, etc.). Laissez reposer pendant 10 à 15 minutes pour que l'eau oxygénée tue les spores de moisissure et décolle les taches. Ensuite, utilisez une brosse à dents ou une éponge pour frotter les zones affectées et éliminer les résidus. Rincez à l'eau chaude puis essuyez avec un chiffon sec pour éviter toute humidité résiduelle. Si des traces subsistent, renouvelez l'opération.

Le principal inconvénient est qu'il peut être très difficile, voire impossible, de retirer la moisissure des joints en silicone de la douche une fois qu'elle s'y est incrustée. Mais c'est le cas avec tous les produits que vous pourrez utiliser. Si, malgré vos efforts, la moisissure persiste, la seule solution sera de retirer les joints et de les remplacer.

Toutefois, si la moisissure ne s'est pas encore installée sur les joints, il est possible de la prévenir en prenant quelques précautions. Après chaque douche, utilisez une raclette pour éliminer l'eau sur les parois et essuyez les joints avec un chiffon sec. Assurez-vous également de bien ventiler la salle de bains en activant la VMC ou en ouvrant une fenêtre afin de limiter l'humidité, qui favorise l'apparition de moisissures. Ces gestes simples peuvent prolonger la durée de vie des joints en silicone et garder votre douche propre.