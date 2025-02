Cette larve est partout en France, il faut agir vite si elle s'installe chez vous - elle peut être très dangereuse

Cette larve est difficilement repérable. Mais attention, une infestation dans une maison peut causer de sérieux problèmes.

Si certaines petites bêtes sont simplement désagréables à voir, d'autres peuvent être dangereuses pour vous et votre maison. C'est le cas de cette petite larve qui peut vivre jusqu'à 10 ans. On peut la trouver partout en France, mais plus particulièrement dans les régions où les constructions en bois sont nombreuses, comme la Bretagne, la côte Atlantique, le Sud-Ouest, le Sud-Est, ou encore dans le Centre et en Ile-de-France, en particulier dans les maisons et constructions anciennes.

Cette larve au corps allongé et légèrement aplati mesure entre 10 et 30 mm de long. De couleur blanchâtre à beige, avec une texture légèrement brillante, elle a une petite tête brune. Malgré sa taille, cette larve est malheureusement invisible. La raison ? Elle vit et se cache dans des endroits invisibles à l'œil nu, dans des poutres en bois ou dans les charpentes. Il donc difficile de repérer sa présence dès le début de l'infestation.

La meilleure façon les repérer est de tendre l'oreille. Si vous entendez des bruits de grattement ou de grignotement, ou encore des légers craquements, vous êtes peut être en présence de larves de capricorne des maisons qui creusent des galeries dans la charpente ou les poutres de votre maison, ou encore dans un meuble en bois.

Les capricornes des maisons ne sont pas dangereux, mais leurs larves le sont, à cause de leur capacité à détruire le bois des charpentes et des structures en résineux. Les larves creusent des galeries dans le bois pendant plusieurs années (3 à 10 ans !). Elles peuvent affaiblir des poutres, des solives, des charpentes jusqu'à les rendre instables. Dans les cas graves, cela peut entraîner des effondrements de toits ou de planchers.

Le gros problème, c'est qu'elles passent inaperçues pendant longtemps ! Elles vivent cachées à l'intérieur du bois, donc on ne les repère souvent que lorsqu'il y a déjà des dégâts avancés. Les trous de sortie (5-10 mm) apparaissent seulement quand l'insecte adulte sort, mais le mal est alors déjà fait puisque le bois est rongé de l'intérieur.

Une fois installées, les larves sont difficiles à éliminer. Elles résistent aux traitements de surface, car elles sont profondément ancrées dans le bois. Il faut souvent un traitement insecticide en profondeur pour s'en débarrasser. L'intervention d'un professionnel est essentiel pour traiter le problème. Seul un professionnel formé pourra vous confirmer qu'une infestation est en cours et que les larves sont actives. C'est aussi le seul à pouvoir faire le bon traitement et à vous conseiller en fonction des dégâts causés.