Oubliez cette habitude, voici pourquoi vous ne devriez plus faire votre lit le matin

Les experts sont formels, cela présente un énorme avantage.

C'est un rituel immuable. Depuis notre enfance, on nous apprend à faire notre lit le matin en se levant. Pourtant, de plus en plus d'experts s'accordent à dire qu'il serait préférable de laisser son lit défait après s'être levé. Cela peut sembler contre-intuitif, mais il existe une raison scientifique pour laquelle vous devriez abandonner cette habitude matinale. C'est tout simplement une question de santé !

Faire son lit immédiatement après le réveil crée un environnement propice aux acariens. Ces minuscules arachnides adorent la chaleur et l'humidité laissées par notre corps pendant la nuit. En recouvrant les draps et les couvertures trop rapidement, on emprisonne cette humidité, favorisant ainsi leur prolifération. Or, les acariens sont responsables d'allergies et de troubles respiratoires chez de nombreuses personnes.

En moyenne, un lit abrite environ deux millions d'acariens. Personne n'y échappe, tous les lits en ont, mais certaines habitudes peuvent réduire considérablement leur nombre. Des scientifiques de l'Université de Kingston à Londres ont étudié dans quelles conditions les animaux se reproduisent particulièrement rapidement. Un des principaux facteurs est l'humidité. Laisser le lit défait permet de bien l'aérer. Certains experts conseillent même de laisser le drap et la couette rabattus pendant toute la journée pour aider à assécher l'humidité. L'exposition des draps à l'air et à la lumière provoque la déshydratation des acariens et peut même les faire mourir.

Contrairement aux idées reçues, un lit défait n'est pas forcément synonyme de négligence, mais plutôt d'une meilleure hygiène. Cela réduit significativement la quantité d'acariens, mais aussi de bactéries. Mais attention, il faut savoir que vous ne pourrez jamais bannir complètement ces petites bêtes microscopiques de votre lit. Au fil du temps, d'énormes quantités de squames de peau s'y accumulent, constituant la principale nourriture des acariens. Mais avec quelques astuces, leur nombre peut au moins être réduit.

Le meilleur remède contre les acariens est l'air frais. Mieux encore que de ne pas faire le lit du tout, vous pouvez étendre dehors vos draps, couettes et couvertures pour les aérer. Même si vous ne le faites pas chaque jour, le faire une fois par semaine permet de réduire significativement le nombre d'acariens. Il est également utile de laver régulièrement les housses de couette, idéalement une fois par semaine à 60 degrés, mais aussi la couette et les oreillers de temps en temps. Le matelas doit être aussi être aéré. Une fois par an, vous pouvez le nettoyer en profondeur pour réduire le nombre d'acariens à l'intérieur.