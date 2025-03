Coup de tonnerre, la Fifa a décidé d'exclure ces trois pays de la Coupe du monde 2026

À un peu plus d'un an de la Coupe du monde 2026, la Fifa a déjà pris des décisions très fortes.

La Coupe du monde au Qatar et la finale entre la France et l'Argentine sont déjà très loin... En 2026, l'Albicéleste de Lionel Messi va remettre son titre en jeu au mois de juin et juillet du côté des États-Unis, du Canada et du Mexique qui organisent ce Mondial tous ensemble.

Cette édition 2026 sera particulière car, pour la première fois, nous aurons droit à une Coupe du monde avec 48 équipes. "Nous devons dessiner la Coupe du monde du XXIe siècle. Le football ne se limite pas à l'Europe et à l'Amérique latine" avait justifié à l'époque le patron de la Fifa Gianni Infantino.

Si au total, 16 équipes supplémentaires seront conviées, trois sont officiellement exclues par la Fifa. Sans surprise, et on le savait déjà, la Russie ne sera pas présente pour cette Coupe du monde à cause du conflit en Ukraine qui s'éternise. Dans un communiqué, l'instance mondiale du football a également annoncé que deux autres nations n'y participeront pas...

Et il s'agit du Congo et du Pakistan. Pour la Fédération congolaise de football (FECOFOOT), c'est à cause d'une "situation particulièrement grave d'ingérence illicite de tiers " dans ses affaires. Pour la Fédération pakistanaise de football (PFF) c'est après avoir échoué à adopter une constitution révisée qui garantirait " des élections véritablement justes et démocratiques ".

Pour le Pakistan, la suspension ne sera levée que si le Congrès de la PFF approuve la version des Statuts de la PFF soumise par la FIFA et l'AFC (Confédération asiatique de football). Le Congo, qui était dernier du groupe E des éliminatoires de la CAF, tandis que le Pakistan, dernier du groupe G des éliminatoires de la Confédération de l'AFC n'avaient toutefois pas beaucoup de chance de participer à ce Mondial.

Cela laissera donc la place à d'autres pays, car, avec cette nouvelle formule, l'Europe verra son contingent passer de 13 à 16 représentants. L'Afrique aura 9 voire 10 tickets (en cas de succès en barrage intercontinental, l'Asie passera de 8 à 9 équipes alors que l'Amérique du Nord et Centrale disposera de 6 à 8 représentants, soit un de plus que l'Amérique du Sud dans le meilleur des cas.