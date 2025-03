"Les personnes de plus de 100 ans ont ces huit points en commun - ils sont très faciles à mettre en place"

Si vous souhaitez vivre vieux et en bonne santé, il vous faut appliquer ces huit principes identifiés par des psychologues.

En France, l'espérance de vie à la naissance est de 85,3 ans pour les femmes et de 79,4 ans pour les hommes. Et si les mots "en moyenne" sont mentionnés, c'est pour une bonne raison. Depuis le début du XXIe siècle, il est beaucoup plus répandu d'atteindre le stade des 100 ans.

Interrogés par ce nouveau phénomène, les spécialistes ont étudié les raisons qui permettent de vivre centenaire et en assez bonne condition. Selon eux, la santé physique n'est pas le seul critère. Ce qui se passe dans la tête est tout aussi important ! Selon les psychologues, 8 points en commun se retrouvent chez la plupart des centenaires.

Selon les chercheurs de l'université Complutense à Madrid, l'une des caractéristiques indiscutables chez les centenaires est la vitalité, c'est-à-dire le désir de se sentir alerte et plein d'énergie. "Il est très frappant de constater que les centenaires ont une volonté claire de rester en vie", explique María Dolores Merino, la responsable de l'étude. Les personnes qui ont pris part à ses recherches avaient par exemple conservé une activité physique jusqu'à un âge très avancé, tandis que d'autres avaient préféré l'activité intellectuelle comme jouer aux cartes.

© luckybusiness-Adobe Stock

Que cela soit avec leur famille, leurs amis ou leur entourage, les centenaires ont également gardé un désir d'interagir très profond. Ce sont aussi des personnes "engagées", qui ont un but ou un objectif à atteindre chaque jour. La résilience - entendue comme la capacité à surmonter l'adversité - est le quatrième aspect profondément lié à la longévité. "Avec une vie aussi longue, les gens ont survécu à des situations très difficiles. Qu'il s'agisse d'épisodes historiques - comme les guerres - de maladies, ou de la perte d'êtres chers."

Les scientifiques ont par ailleurs compris que les personnes qui atteignent 100 ans ont réussi à garder le contrôle sur leur vie. "Ils sont autonomes et orientent leur vie comme ils l'entendent", explique María Dolores Merino. Les deux prochains points communs sont intimement liés puisque les centenaires partagent souvent le plaisir d'avoir un "esprit actif". Ils sont toujours curieux et aiment apprendre de nouvelles choses en dépit de leur âge. Mais ce sont aussi des gens très positifs. Ils ont conscience d'aller bien et savent apprécier les petits plaisirs de la vie.

Le dernier point qui mène à une vie de centenaire est sûrement le plus important : il s'agit de l'intelligence. "Ils ont de bons résultats professionnels, ils relèvent des défis même s'ils ne sont pas spécifiquement formés, leur conversation est rapide, agile et ils ont une bonne mémoire", conclut la chercheuse espagnole.