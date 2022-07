Meilleur ventilateur : Dyson, silencieux... Le top spécial canicule !

VENTILATEUR. Economique et plus écologique qu'un climatiseur, le ventilateur est une bonne option pour rafraîchir votre logement en période de fortes chaleurs. Il en existe de nombreux types et pour tous les usages, du petit ventilateur de bureau au ventilateur brumisateur et purificateur d'air Dyson. Voici notre dernière sélection spéciale canicule 2022 !

La canicule s'installe et les phénomènes de chaleur intense s'annoncent comme de plus en plus nombreux. Or quand l'été arrive et que le mercure grimpe, notamment en période de canicule, il peut être difficile de supporter les hausses de température dans votre chez-vous. Le ventilateur est une option bon marché et polyvalente tant il en existe de nombreux types : mobiles pour être facilement déplacés, à fixer au plafond pour une grande efficacité et en toute discrétion, à colonne, portatif et de bureau avec port USB, les choix sont multiples. La marque Dyson s'est également taillée une belle réputation sur le marché du ventilateur purificateur d'air haut de gamme. Avant de vous lancer dans l'achat d'un ventilateur, sachez qu'il s'agit du moyen le plus facile et économique de rafraîchir votre intérieur, si vous n'avez pas de climatiseur, de rafraîchisseur d'air, plus performants mais aussi plus chers.