Sapin de Noël : le choisir, le conserver et bien le décorer !

[Mis à jour le 3 décembre à 10h50] L'installation du sapin a généralement lieu entre le premier et le troisième dimanche de l'Avent, soit du 28 novembre au 12 décembre cette année. Mais la plupart des familles profitent du premier week-end de décembre pour s'atteler à la décoration de l'arbre de Noël et de la maison. Il ne suffit pas de claquer des doigts pour pouvoir admirer un beau sapin chez soi, il faut d'abord le choisir puis le vêtir de ses habits de fête et enfin l'entretenir, dans le cas où il s'agit d'un sapin naturel. L'étape la plus délicate est certainement la première, êtes-vous plus arbre artificiel facile d'entretien mais sans le parfum d'un vrai sapin ou sapin naturel qu'il faut bichonner pour le conserver jusqu'aux fêtes ? Quelle que soit votre réponse, les marchés de sapins ont pris place dans toutes les villes et vous permettent de trouver un arbre à votre goût ! Pour plus d'originalité, les magasins de bricolage et de déco proposent des sapins en tout genre et vous pouvez même en créer un vous-même si vous le souhaitez : en bois, en pommes de pin, miniature... Si vous cherchez encore l'arbre qu'il vous faut, cet article fait l'inventaire des possibilités et répond à toutes les questions que vous vous posez : quels sont les avantages et inconvénients de chaque espèce ? Quelle taille d'arbre choisir ?

La décoration est l'autre élément crucial pour faire de votre arbre le plus beau sapin de Noël, choisir les couleurs, les sujets et les guirlandes de Noël est un vrai plaisir et une fois encore, n'hésitez pas à réaliser vos propres décorations pour avoir un sapin de Noël qui vous ressemble. D'ailleurs, on a rassemblé toute une sélection d'idées pour vous inspirer ! Linternaute.com répond aussi à des questions plus pratiques comme la date la plus adaptée pour installer le sapin mais aussi la date à laquelle il faut le retirer, heureusement il reste encore un mois entier pour admirer l'arbre de Noël !

La première question à vous poser est : "Préférez-vous un sapin de Noël naturel ou artificiel ?" L'avantage du premier est bien évidemment le côté nature et l'odeur qui nous rappelle à tous Noël. Le second à l'avantage d'être pratique, facile à installer et économique sur le long terme, mais la magie de Noël n’est pas la même, il n'embaumera pas votre salon comme un sapin de Noël naturel. Quand vous aurez fait ce choix, il ne vous restera plus qu'à choisir la variété de sapin. Pour les sapins naturels, le Nordmann est le préféré des français, mais on aime aussi l'Epicéa pour sa jolie couleur verte foncée et son odeur. Pour les sapins artificiels, vous avez le choix entre un classique sapin vert, un sapin illuminé ou un sapin enneigé. Depuis quelques années, ils sont de plus en plus réalistes. Retrouvez toutes nos recommandations pour choisir celui qui vous convient, mais aussi comment le conserver plus longtemps.

Quel sapin de Noël artificiel choisir ?

Le sapin artificiel a pour avantage d'être très pratique à installer. Il est léger, maniable, et peut être réutilisé d'une année sur l'autre. En revanche, il faut reconnaître que la magie de Noël opère moins avec cet objet inanimé. Il existe différents types de sapin artificiel. Le sapin de Noël artificiel vert est l'option la plus réaliste pour imiter le sapin naturel. Pour les amateurs de poudre blanche, le sapin de Noël artificiel enneigé (recouvert d'un effet bombe à neige blanc) donne l'impression de sortir tout droit de la forêt en plein hiver. Il existe en version légèrement givrée ou complètement recouverte de neige. Enfin, vous aimerez aussi le sapin de Noël artificiel lumineux, intégrant des ampoules LED. Son avantage ? Il ne demande que très peu de décorations supplémentaires et est prêt à l'emploi.

Quel sapin de Noël naturel choisir ?

Outre l'odeur de la dinde farcie aux marrons, on apprécie le délicieux parfum du sapin de Noël, et pour cela, le sapin naturel est idéal. Il est parfois nécessaire de tailler un peu son pied pour qu'il se glisse dans son socle. Bon à noter, il peut perdre ses épines, laisser échapper de la résine et demande à être recyclé après les fêtes. Mais malgré tout, quel bonheur que d'avoir un vrai sapin qui trône au milieu du salon ! En termes de sapin naturel, le Nordmann et l'épicéa sont les deux stars des foyers. l'avantage du premier est qu'il ne perd pas ses épines, alors que le second sent bon. D'autres variétés sont également disponibles mais moins plébiscitées, à l'instar de l'Omonika, du Nobilis et du Korean que l'on choisira pour leurs reflets argentés, mais également du Grandis et du Pungens qui sont réputés pour leur odeur caractéristique. Si vous avez un jardin, vous pouvez opter pour un sapin en pot que vous pourrez replanter.

Quels sont les avantages des sapins Nordmann ?

Côté sapins naturels, si l'on veut un spécimen robuste, capable de tenir tout un mois en intérieur en ne perdant que quelques aiguilles, le Nordmann est tout indiqué. En plus de cette résistance, ce sapin arbore des jolis reflets argentés. Il a donc quasiment tout pour plaire. Même son prix est intéressant. Il faut compter entre 20 et 100 euros selon la taille choisie, sachant que le prix maximal concerne ici un arbre de 200-250 cm.

Quand installer le sapin de Noël ?

La décoration du sapin marque l'approche des fêtes et permet de faire naître la magie de Noël dans les maisons. Mais à partir de quand peut-on l'installer ? Pour le savoir, plusieurs critères entrent en jeu, les coutumes et surtout la nature du sapin. Pour les sapins de Noël artificiels, la question ne se pose pas, l'objet ne risque pas de perdre de sa superbe il n'y a donc pas de risque à l'installer très tôt. La tradition la plus répandue invite à installer et décorer le sapin lors du premier dimanche de l'Avent, soit le quatrième dimanche avant le réveillon, cette année cette date ramène au 28 novembre. Une autre coutume est de décorer le sapin de Noël le jour de la Saint-Nicolas, soit le 6 décembre. De manière générale, les sapins prennent place dans les maisons pendant la première quinzaine de décembre, sachant que plus tôt il est installé, plus longtemps on pourra en profiter.

Pour les sapins naturels, la date d'installation peut être un casse-tête. Il faut le décorer assez tôt pour en profiter mais pas trop pour qu'il soit encore beau lors du réveillon de Noël. Lors de l'achat, il convient de s'assurer auprès du vendeur de sapin des conditions d'entretien et de la durée de vie de l'arbre pour l'installer au meilleur moment. En moyenne, on estime qu'un arbre dure entre 2 et 4 semaines selon l'espèce et s'il est bien entretenu. Le Nordmann est le sapin naturel le plus résistant, il peut tenir un mois dans une maison, le Douglas et le Nobilis profitent également d'une longue durée de vie, à contrario l'Epicéa qui perd ses épines n'a pas une aussi grande longévité. C'est généralement autour du 10 et du 15 décembre que les familles ayant opté pour un sapin naturel installent le leur dans la maison.

La durée de vie du sapin de Noël dépend beaucoup des soins apportés à l'arbre et plusieurs astuces permettent d'améliorer sa conservation pour profiter plus longtemps de son feuillage et de son parfum. Sachez déjà que les sapins n'apprécient pas la chaleur, il faut alors éviter de l'installer près des radiateurs ou de la cheminée et préférer un endroit plus frais. Baisser de quelques degrés le thermostat du chauffage dans la pièce où trône la sapin peut aussi être une option. Lorsque vous cherchez l'emplacement du sapin, pensez aussi à le poser dans un coin de la maison où il y a peu de passage, trop de mouvement à côté de l'arbre pourrait faire tomber ses épines.

Un sapin de noël en pleine forme est aussi un sapin correctement hydraté, car même s'il est coupé il continue de boire entre 1 et 3 litres d'eau par jour. Pour l'hydrater vous pouvez déposer le socle de l'arbre dans une coupelle remplie d'eau - que vous changez régulièrement - et vaporiser les branches d'eau à l'aide d'un pulvérisateur avant de décorer le sapin et même après l'installation des décorations, faites simplement attention à la présence de guirlandes électriques s'il y en a. Pour booster un peu plus le sapin, des astuces de grand-mère consistent à ajouter une cuillère à café de sucre ou de miel dans l'eau. Vous pouvez aussi opter pour un sapin en pot, dans ce cas arrosez-le régulièrement et rempotez-le dans un pot plus grand avec un terreau adapté lorsque nécessaire pour le garder plus longtemps.

Enfin, il s'agit de ne pas étouffer l'arbre avec la décoration, allez-y donc avec parcimonie sur les grosses guirlandes de Noël. Trop épaisses, ces décos créent une chaleur que le sapin supporte difficilement. L'application de fausse neige est également déconseillée pour les mêmes raisons, cela étouffe et assèche les branches de l'arbre.

Vous recherchez une bonne affaire pour l'achat de votre sapin ? Sachez que dès le 19 novembre 2021, vous pouvez commander votre sapin sur le site ikea.com pour aller le retirer en magasin, où il est vendu dans un filet plastique de manière à faciliter le transport, à partir du 24 novembre. Comme chaque année, le sapin Nordmann Ikea sera au prix de 24,99 euros pour un arbre de 1m40 environ. Mais pour l'achat d'un sapin, l'enseigne suédoise offre l'équivalent du montant en bon d'achat, de quoi rembourser le prix le sapin et ce soir faire plaisir après les fêtes de Noël.

Comment décorer son sapin de Noël ? Chaque année, tout le monde se pose la même question. Rouge et vert pour rester traditionnel ? Bleu et argent pour une atmosphère glaciale ? Ou multicolore pour donner du peps à son salon ? Tout est une question de goût. Au delà des couleurs et du style, il faut respecter quelques règles pour réussir la déco de son sapin. Voici nos conseils pour un sapin réussi :

Prévoyez la bonne quantité de fournitures. Pour un sapin classique d'environ 1m80, nous vous conseillons : 1 grande guirlande lumineuse (environ 10 mètres), 3 guirlandes classiques, environ 40 boules de Noël (varier les tailles, les couleurs et les formes) et 20 à 25 sujets de Noël, sans oublier la traditionnelle étoile à disposer tout en haut du sapin.

Préparez tout avant de commencer. Sortez vos décorations et vérifiez qu'elles sont en bon état et que la guirlande lumineuse fonctionne toujours. ensuite, installez le sapin dans sa bûche, sans oublier de disposer le sac à sapin en dessous. Sortez un marche-pieds pour pouvoir décorer le haut du sapin.

Installez les décorations dans le sapin dans le bon ordre. Commencez par les guirlandes en débutant par le haut et en les faisa nt tourner tout autour du sapin jusqu'en bas. disposez ensuite les boules et les sujets de Noël en les répartissant uniformément. Alternez entre les grande boules et les plus petites. Et enfin, placez l'étoile au sommet du sapin.

Quel sapin de Noël en bois choisir ?

De plus en plus présent dans les enseignes de décoration, le sapin de Noël en bois est une variante minimaliste du traditionnel arbre de Noël. Il est aussi facile à fabriquer soi-même. D'ailleurs, de nombreux tutoriels et inspirations pullulent sur Pinterest. Il se compose en général d'un simple triangle et quelques baguettes à l'intérieur pour y accrocher ses boules de Noël, guirlandes et autres décorations de Noël. Certains modèles ont déjà des petits crochets et n'attendent que vous et vos boules colorées pour être garni comme il se doit.

Vous aimez l'originalité ? Et si cette année vous ne faisiez pas un sapin de Noël comme les autres ? Avec du ruban adhésif coloré, vous pouvez dessiner un sapin sur votre mur. Avec des branches de bois ramassées en forêt et un peu de cordelette, vous pouvez les disposer de façon à former un joli arbre de Noël. Un sapin de Noël peut aussi être original grâce à son emplacement : en petit format au centre de la table, posé sur une luge en bois ou encore suspendu au plafond...

Mini, petit ou grand sapin, quelle taille choisir ?

Outre la question de la nature du sapin se pose celle de la taille. Naturels ou artificiels, les arbres de Noël sont de toutes les tailles même si pour les plus petits modèles on ne peut que compter sur les faux sapins. En moyenne, les sapins font entre 150 cm et un peu plus de 2 m de hauteur, mais il existe bien sûr des sapins artificiels miniatures destinés aux espaces réduits et des modèles gigantesques qui dépassent les 3 m de haut. La grandeur du sapin doit être choisie selon la place et l'hauteur sous plafond de votre logement, sachant qu'il faut toujours laisser au moins 15 cm entre la pointe ou le cimier de sapin et le plafond. Les tailles de sapin sont plus au moins catégorisées pour guider les acheteurs dans le choix du sapin de Noël.

En-dessous d'1m50, on parle de mini sapin à placer sur un meuble et pourquoi pas en centre de table. Pour palier la petite taille de l'arbre, la mise place d'une décoration au pied de sapin comme un circuit de train électrique ou un village de santons est une bonne idée.

Entre 1m50 et 1m70, il s'agit d'un "petit" sapin pouvant être installé dans les pièces avec une surface au sol réduite.

Entre 1m80 et 2m, le sapin est idéal pour les pièces avec une hauteur sous plafond standard, il dépasse légèrement les adultes et les enfants sont émerveillés par la grandeur de l'arbre.

Au-delà de 2m50, le sapin doit être installé dans une pièce bénéficiant d'une grande hauteur sous plafond. Il peut aussi être installé en extérieur si le jardin est assez grand.

Quand enlever le sapin de Noël ?

Le mois de décembre est l'occasion d'admirer le beau sapin de Noël, choisi et décoré en famille, mais toutes les bonnes choses ont une fin et les fêtes de fin d'année ne font pas exception à la règle. Le bon côté des choses c'est que, selon la tradition chrétienne, le sapin peut rester en place jusqu'en janvier et plus précisément jusqu'à l'Epiphanie, la fête qui célèbre la visite des rois mages à l'enfant Jésus. Cette fête est en théorie célébrée le 6 janvier, mais la date n'est pas fériée et est habituellement reportée au premier dimanche de janvier. Si on se reporte au calendrier 2022, la tradition veut que vous laissiez votre arbre de Noël en place jusqu'au 3 janvier, mais en pratique rien ne vous empêche de retirer votre sapin plus tôt ou plus tard.