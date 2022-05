Sécheresse en France 2022 : déjà 24 départements en alerte, quelles restrictions d'eau ?

SECHERESSE. La France se dirige-t-elle vers une sécheresse historique ? 24 départements ont déjà franchi le seuil d'alerte, et de nombreuses restrictions d'eau y ont été mises en place, comme laver sa voiture. Etes vous concerné ? Voici la carte et toute les informations à connaître.

[Mis à jour le 30 mai 2022 à 10h05] La sécheresse ne cesse de progresser en France métropolitaine. Fin mai, ce sont déjà 24 départements qui sont concernés avec plusieurs zones placées en alerte par le ministère de la Transition écologique avec des mesures concrètes mises en place pour limiter la consommation d'eau pour les particuliers, les entreprises et les collectivités. Même si vous n'êtes pas encore concerné, n'hésitez pas à adopter les bons gestes pour limiter votre consommation d'eau.

Alors que des mesures d'interdiction ou de restrictions d'eau sont mises en places dans de nombreuses zones, les agriculteurs et les éleveurs s'inquiètent, surtout que la situation ne devrait pas s'arranger dans les semaines et mois à venir. La cheffe du gouvernement Elisabeth Borne s'est rendue jeudi dernier dans le Loiret, dans une exploitation agricole à Sandillon, pour rencontrer des agriculteurs et faire un état des lieux de la situation. Elle était accompagnée de la ministre de la Transition écologique, Amélie de Montchalin et du ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Marc Fesneaud. Elle a assuré aux agriculteurs que son "gouvernement est déterminé à agir pour éviter que cette situation ne se dégrade". Quelles sont les mesures prévues par la Première ministre pour soutenir le secteur agricole face à cette sécheresse record ?

EN DIRECT | Après avoir rencontré des agriculteurs exposés au risque de sécheresse, la Première ministre @Elisabeth_Borne sexprime depuis Sandillon dans le Loiret. https://t.co/W6BaTy0VJy — Gouvernement (@gouvernementFR) May 26, 2022

Dès aujourd'hui, lundi 30 mai, un guichet permettant d'obtenir une aide exceptionnelle pour les éleveurs sera mis en place. "Je pense tout d'abord aux éleveurs qui peuvent avoir des difficultés sur l'alimentation animale. Ils peuvent bénéficier des aides exceptionnelles mises en place suite à la guerre en Ukraine : c'est 400 millions d'euros qui sont prévus à cet effet et le guichet de mise en place de cette aide ouvrira dès lundi", explique Elisabeth Borne lors de sa visite dans le Loiret.

"Par ailleurs, partout où ça se justifiera nous activerons cette année le dispositif des calamités agricoles pour les fourrages ", a ajouté la Première ministre.

La poursuite de la réforme de l'assurance récoltes est prévue afin de mieux protéger les agriculteurs. En cas de sécheresse "j'ai demandé de prendre les textes nécessaires pour que le nouveau dispositif s'applique à partir du 1er janvier 2023. C'est un dispositif qui pourra protéger tous les agriculteurs et qui les protégera mieux", détaille la cheffe du gouvernement.

Quels départements sont en vigilance sécheresse 2022 ? La liste

Encore de nouveaux départements sont touchés par la vigilance sécheresse. A la date du 30 mai, ce sont donc 24 départements ont des zones qui sont en alerte et sont concernés par un arrêté préfectoral limitant certains usages de l'eau. 91 arrêtés sont en cours. Attention, seules certaines zones peuvent être concernées par ces arrêtés préfectoraux et tous n'ont pas la même portée. Si certaines zones sont en vigilance (soit le niveau 1), d'autres ont été placées en alerte (niveau 2), en alerte renforcée (niveau 3) voire même en crise (niveau 4).

Ain

Alpes Maritimes

Alpes de Haute Provence

Ardèche

Bouches du Rhône

Charente

Charente-Maritime

Deux-Sèvres

Dordogne

Drôme

Haute-Savoie

Ille et Vilaine

Indre

Loire-Atlantique

Loiret

Maine-et-Loire

Mayenne

Morbihan

Sarthe

Tarn

Var

Vaucluse

Vendée

Vienne

Propluvia est l'institut du ministère de la Transition écologique chargé de la surveillance du niveau de l'eau et la plateforme internet qui permet de consulter en direct les arrêtés de restriction d'eau. Le site comprend une carte évolutive permettant de consulter les zones touchées par ces arrêtés préfectoraux.

Alors que 24 départements font actuellement l'objet de mesures de restrictions d'eau, une nouvelle sécheresse est redoutée pour cet été en France. Le ministère de l'Écologie a publié une carte à ce sujet, présentant les risques de sécheresse en France pour les mois à venir.

76 zones en alerte, 26 en alerte renforcée. @Ecologie_Gouv a publié sa carte du risque #sécheresse pour 3 prochains mois.



Carte agrège différentes données comme la baisse des niveaux des rivières et lacs mais surtout état actuel nappes souterraines et humidité sols. pic.twitter.com/BgOvwL3Bit — Météo-France (@meteofrance) May 19, 2022

Quels sont les différents niveaux d'alerte sécheresse ? Quelles sont les restrictions ?

Il existe quatre grands niveaux de vigilance sécheresse et toutes ont pour conséquences la mise en place de mesures spécifiques.

Vigilance sécheresse (niveau 1) : information et incitation des particuliers et professionnels à faire des économies d'eau.

Alerte (niveau 2) : mesures d'interdiction de manœuvre de vanne, d'activité nautique, interdiction à certaines heures d'arroser les jardins, espaces verts, golfs ou encore de laver sa voiture. Pour les agriculteurs, réduction des prélèvements à des fins agricoles inférieure à 50% (ou interdiction jusqu'à 3 jours par semaine).

Alerte renforcée (niveau 3) : limitation plus forte des prélèvements pour l'arrosage des jardins, espaces verts, golfs, lavage des voitures, ..., jusqu'à l'interdiction de certains prélèvements. Pour les agriculteurs, réduction des prélèvements à des fins agricoles supérieure ou égale à 50% (ou interdiction supérieure ou égale à 3,5 jours par semaine).

Crise (niveau 4) : arrêt des prélèvements non prioritaires y compris des prélèvements à des fins agricoles. Seuls les prélèvements permettant d'assurer l'exercice des usages prioritaires sont autorisés. Ils concernent des secteurs comme la santé, la sécurité civile, l'eau potable et la salubrité.

Quels sont les petits gestes qui peuvent aider à limiter la sécheresse ?

Particuliers, collectivités, industriels, agriculteurs chacun dentre nous peut agir pour économiser l'eau et réduire les conséquences de la sécheresse.

Retrouvez les bons réflexes à adopter @b_abba — Ministère de lÉcologie (@Ecologie_Gouv) May 13, 2022

Les particuliers ont un rôle à jouer pour limiter la sécheresse, notamment par le biais de petits gestes du quotidien résumés par le site du ministère de la Transition écologique :