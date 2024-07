Prime Day aspirateur : le Roomba j7+ s'affiche à moitié prix

Les promotions sur les équipements électroménagers sont en plein essor pendant le Prime Day. Pour vous aider dans l'entretien de votre habitation, le robot aspirateur connecté Roomba j7+ bénéficie d'une grosse remise de 50%.

Qui n’a jamais envisagé d’investir dans un aspirateur intelligent capable de faire le ménage à notre place ? Autrefois considérés comme de simples gadgets peu efficaces, ils ont fini par trouver petit à petit leur place dans nos foyers. Il faut dire que les progrès observés ces dernières années ont permis à certains appareils de gagner en précision dans l'exécution de leurs tâches.

Quant aux coûts, ils peuvent facilement atteindre des centaines d’euros pour les appareils les plus performants. Si vous êtes actuellement à la recherche de votre futur compagnon de ménage, sachez que certains modèles de grandes marques sont à prix réduits pendant le Prime Day Amazon.

Les meilleures offres du Prime Day sur les aspirateurs robots

L'entreprise américaine iRobot, leader sur le marché des aspirateurs robots connectés, casse le prix de l'un de ces aspirateurs pendant le Prime Day. L'enseigne est reconnue depuis des années pour sa fiabilité en matière de performances pour ses robots aspirateurs intelligents. Le modèle du Roomba j7+ accompli sa tâche même dans les coins les plus difficiles à atteindre. Son puissant système d'aspiration, sa brosse latérale et ses deux extracteurs en caoutchouc garantissent un bon nettoyage dans les moindres recoins pour s'adapter à tout type de sol. Le Roomba j7+ avec son système d'autovidage bénéficie d'une remise exceptionnelle de 50% et voit son prix passer de 999,99 euros à 449,99 euros.

Pour les plus petits budgets, sachez qu'il existe un aspirateur robot à moins de 100 euros. C'est la marque Lefant qui fait considérablement chuter le prix de l'un de ces modèles d'aspirateur pendant le Prime Day. Le Lefant M210, comme il se nomme, offre la possibilité de choisir parmi ses 6 modes de nettoyage (nettoyage automatique, nettoyer des bords, nettoyer en point fixe, nettoyer en zigzag, planifier le mode de nettoyage et mode Manuel). Ce petit robot silencieux peut être contrôlé à distance via l'application qui lui est dédiée. Les fonctions de commandes vocales sont elle aussi disponibles et reliées à l'assistant Google ou Alexa. Si vous souhaitez vous offrir les services du robot aspirateur Lefant M210, il faut compter 90 euros au lieu de 260 euros.

Si vous désirez un appareil plus complet et d'une plus grande autonomie, le robot aspirateur laveur Eureka J12 Ultra est sans doute le compagnon idéal. Doté d'une technologie boostée par l'IA, ce dernier est capable de détecter les moindres obstacles au sol qui sont susceptibles de le perturber dans sa tâche. Sa station de base tout-en un lui permet à la fois de recharger sa batterie, laver et sécher automatiquement la serpillère ainsi que se vider automatiquement après chaque usage. Quant à son prix, le robot aspirateur Eureka J12 Ultra bénéficie d'une remise de 25% pour les abonnés au Prime Day. Son prix passe ainsi de 799 euros à 599 euros. Une bonne affaire sans doute, alors n'attendez pas !

Les meilleures offres du Prime Day sur les aspirateurs balais

Pour ceux qui sont à la recherche d'une autre gamme d'aspirateurs, de nombreux aspirateurs balais sont en promotion pour le Prime Day 2024. Qu'il s'agisse de marques de renommée ou de modèles plus abordables, il y en a pour tous les goûts. Profitez-en vite !

Enfin, sachez que les prix mentionnés dans cet article peuvent très vite varier en fonction des stocks disponibles. Les offres du Prime Day ne durent que jusqu'au mercredi 17 juillet 2024 et partent très vite, ne tardez pas trop à vous équiper !