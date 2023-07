Cette utilisation du papier toilette dans le jardin fait des miracles, vos plantes vous diront merci

Un expert a partagé son astuce étonnante. Elle consiste à utiliser du papier toilette pour accompagner une étape importante de jardinage.

Expert en jardinage, sa passion, Siloé Oliveira partage sur le web de nombreuses astuces à ses abonnés sous la forme de vidéos postées sur ses réseaux sociaux. Cet expert a récemment partagé une nouvelle petite combine pour accompagner le développement de vos plantes et assurer une pousse rapide et réussie de vos précieux végétaux. Pour cela, il utilise un produit que nous avons tous chez nous... du papier toilette !

C'est sur son compte, baptisé Suburban Homestead, qu'il révèle son astuce pour réussir à faire germer les graines et à obtenir de magnifiques plantes. Le jardinier reconnaît que de nombreux amoureux des plantes utilisent déjà des essuie-tout.

Il s'agit pourtant d'une erreur selon lui car le papier toilette propose de meilleures options. Non seulement le papier toilette retient parfaitement l'humidité nécessaire à la germination, mais il se décompose également plus facilement. Or, c'est la clé car cette décomposition rapide permet aux racines de vos semis de ne pas s'emmêler dans le papier toilette, contrairement à l'essuie-tout. Ainsi, la transplantation de vos petits semis sera bien plus facile.

Ni trop sec, ni trop mouillé, une deuxième astuce pour assurer une humidité parfaite

Encore faut-il pour cela s'appuyer sur une deuxième astuce. Notre expert donne le mode d'emploi pour faire germer facilement vos précieuses graines. Il utilise pour cela une grande assiette ou un plat légèrement creusé comme un grand bol en verre dans lequel il met un peu d'eau.

Par dessus, il dispose dans une autre assiette plus petite sa feuille de papier toilette légèrement imbibée et ses précieuses graines. Pour garder le papier toilette humide sans qu'il soit trempé, il remplit le plat d'eau, en s'assurant que l'assiette repose légèrement au-dessus du niveau de l'eau. Cette astuce simple, mais efficace, permet aux graines de bénéficier d'un environnement optimal pour germer sans risque de moisissure !