Cette pulvérisation contre les pucerons fait des merveilles : ils disparaîtront et ne reviendront pas dans votre jardin

Les pucerons sont le cauchemar des propriétaires de jardins. Ces nuisibles se propagent très rapidement parmi les légumes, causant d'énormes dégâts pouvant même entraîner la mort des plantes. L'une des meilleures solutions est une pulvérisation écologique. Voici comment la préparer.

Les pucerons attaquent le plus souvent les tomates dans le jardin. Ces nuisibles se reproduisent très rapidement, ce qui peut entraîner une infestation de nombreuses plantes en très peu de temps. Ils se nourrissent de la sève des plantes, aspirant les fluides riches en nutriments. Les conséquences sont dévastatrices - les plantes faiblissent, deviennent moins résistantes aux changements climatiques, leur croissance peut même être inhibée et les rendements réduits.

Il n'est donc pas étonnant que beaucoup de gens cherchent un moyen de se débarrasser des pucerons. Il s'avère que parfois, au lieu de dépenser de l'argent pour des produits chimiques, il suffit d'utiliser des remèdes maison contre les pucerons. Le plus connu (mais pas le plus efficace) est le vinaigre ordinaire, qui est parfait pour préparer un spray contre les pucerons. Il faut le diluer avec de l'eau dans un rapport de 1:10 (ajouter 100 ml de vinaigre à 1 l d'eau) et ajouter un peu de savon noir.

Une autre méthode maison connue contre les pucerons peut être un mélange d'eau et de lait entier (non écrémé) dans un rapport de 1:1. Mais les deux précédentes méthodes n'égalent pas la recette secrète de nombreux jardiniers que nous vous dévoilons maintenant...

Il existe en effet une autre méthode écologique pour combattre les pucerons dans le jardin. Grâce à celle-ci, les nuisibles disparaîtront en 10 secondes et ne reviendront pas dans votre jardin. Vous aurez besoin de plusieurs gousses d'ail, 1 cuillère à soupe de piment fort, 1 litre d'eau chaude. Écrasez l'ail et ajoutez-y le piment. Couvrez les deux ingrédients avec de l'eau et attendez environ 6 heures. Filtrez la préparation et diluez-la avec de l'eau - 250 ml de solution pour 10 litres d'eau. Vaporisez ce spray maison sur vos légumes tous les deux jours. L'ail et le piment fort ont tous deux des propriétés insecticides. Cela tuera les pucerons et ils ne voudront pas revenir.