Placez un tube en plastique au milieu de la tour et ajoutez-y de la terre - le résultat sera superbe

Voici une idée originale et économique pour vos plantations, effet "waouh" garanti.

Les compositions florales vendues en jardinerie sont souvent très belles mais elles coûtent aussi très cher. Et quand on commence à les "démonter" on s'aperçoit qu'elles sont assez simples à réaliser soit même quand on connaît l'astuce. Nous avons démonté une composition sous forme de tour florale. Nous vous présentons ci-dessous comment réaliser chez vous cette superbe tour fleurie qui s'épanouira dans votre jardin !

Tout d'abord, voici de quoi vous aurez besoin:

Un tube d'évacuation

Du ruban adhésif

Un pot de fleurs

Des pierres

Un grillage

Une bâche

Des colliers de serrage

De la terre

Des graines de fleurs • Un couteau

Et maintenant passons aux étapes de réalisation :