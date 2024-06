Ces petites bêtes commencent à envahir et détruire votre pelouse, il faut agir dès maintenant

Les larves de cet insecte sont les pires pour votre jardin. Voici la solution pour les éliminer.

L'ennemi numéro d'une pelouse n'est par forcément la sécheresse ou les mauvaises herbes. Avoir une pelouse toujours bien verte et luxuriante peut être un vrai défi pour les jardinier et les propriétaires d'un jardin. Même avec beaucoup d'attention, il arrive que des petites bêtes s'immiscent dans la terre et détruisent complètement votre pelouse.

On ne parle pas ici des taupes, mais des larves de hannetons, aussi appelés "vers blancs". Elles peuvent vous faire vivre un vrai cauchemar ! Ces petites bêtes, souvent méconnues, sont l'un des pires fléaux pour votre gazon, et il est crucial d'agir dès maintenant pour limiter les dégâts. C'est au mois de juin que les hannetons sous forme adulte se reproduisent. La femelle va pondre ses œufs dans le sol. Les larves écloront un mois plus tard.

Elles vont vivre sous terre pendant deux ans et vont dévorer les racines de la pelouse. En se nourrissant des racines, elles affaiblissent les brins d'herbe, ce qui conduit à des zones jaunies et mortes. Les symptômes d'une infestation incluent des plaques de gazon décolorées qui se détachent facilement du sol, révélant souvent des larves sous la surface. Si le problème n'est pas traité à temps, il peut entraîner la destruction complète de grandes portions de pelouse.

© shchus - stock.adobe.com

Comment savoir si vous avez des larves de hannetons sous votre gazon ? Si vous remarquez des zones de pelouse jaunies ou des oiseaux fouillant intensément votre gazon, il est temps d'enquêter. Utilisez une pelle pour soulever des morceaux de gazon suspects et inspectez les racines. Si vous trouvez des larves, il faut intervenir il faut agir vite. Elles sont facilement reconnaissables à leur corps blanc et incurvé, avec une tête brunâtre et des pattes bien développées.

La meilleure défense contre les larves de hanneton reste la prévention. Surveillez régulièrement votre pelouse pour détecter les premiers signes d'infestation. Voici ce qu'il faut faire pour combattre les larves de hanneton :