Cette astuce d'arrosage vous fera économiser beaucoup d'argent cet été

Arroser son jardin l'été est nécessaire pour avoir une pelouse bien verte et des plantes en bonne santé, mais cela peut vite couter cher.

En été, les températures grimpent et le besoin en eau pour les jardins et pelouses augmente. Cependant, arroser son jardin peut rapidement devenir coûteux, surtout si l'on ne prend pas de précautions. Quelques conseils d'arrosage pour avoir un beau jardin tout l'été et économiser de l'eau permettent aussi de réduire votre facture.

La première astuce réside dans l'arrosage en profondeur, une technique qui consiste à arroser moins fréquemment mais de manière plus abondante. Contrairement à l'arrosage superficiel quotidien qui ne fait que mouiller la surface du sol, l'arrosage en profondeur permet à l'eau de pénétrer jusqu'aux racines. Cela favorise le développement de racines plus profondes et plus fortes, rendant les plantes plus résistantes à la sécheresse.

Pour mettre en pratique cette technique, arrosez votre jardin une à deux fois par semaine, en vous assurant que l'eau atteint une profondeur de 15 à 20 centimètres. Utilisez un tuyau suintant ou un système d'irrigation goutte-à-goutte pour une distribution uniforme de l'eau, réduisant ainsi les pertes dues à l'évaporation et au ruissellement.

Le paillage est aussi un autre élément crucial pour économiser l'eau. En ajoutant une couche de paillis organique autour de vos plantes, vous pouvez réduire l'évaporation de l'eau du sol. Le paillis aide également à réguler la température du sol, empêchant ainsi les racines de surchauffer et de se dessécher. De plus, il supprime les mauvaises herbes qui consomment elles aussi de l'eau. Choisissez des matériaux comme la paille, les copeaux de bois ou les feuilles mortes, et appliquez une couche de 5 à 7 centimètres autour de vos plantes. Cette barrière protectrice gardera l'humidité là où vos plantes en ont le plus besoin.

La récupération d'eau de pluie est une autre astuce incontournable pour économiser de l'argent sur vos factures d'eau. Installez des réservoirs de récupération d'eau sous vos gouttières pour collecter l'eau de pluie. Vous pouvez utiliser cette eau pour arroser votre jardin, laver votre voiture ou même pour certaines tâches ménagères.

Les systèmes de récupération d'eau de pluie sont relativement faciles à installer et peuvent considérablement réduire votre consommation d'eau potable. De plus, l'eau de pluie est souvent meilleure pour les plantes car elle est exempte de chlore et autres traitements chimiques présents dans l'eau du robinet.