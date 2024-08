Certaines personnes mettent du savon solide dans leur jardin. Elles ont bien raison quand on voit le résultat

Le savon solide peut aussi être un allié au jardin ! Voici comment l'utiliser pour avoir des résultats.

Que vous ayez une pelouse, une grande terrasse ou des pots de fleurs sur un balcon, vous devez rencontrer régulièrement ce problème. Des petites bêtes ou insectes viennent envahir votre jardin et vos plantations. Éloigner ces visiteurs indésirables peut être une tâche complexe, en particulier pour ceux qui ne souhaitent pas utiliser de produits chimiques pouvant présenter un risque pour les animaux domestiques et les enfants, mais aussi pour l'environnement. Et c'est là qu'interviennent les fameuses astuces avec des produits moins agressifs, mais tout aussi efficaces.

Parmi la multitude de conseils et d'astuces pour entretenir un jardin, l'une des plus surprenantes est l'utilisation du savon solide. Si cela peut sembler inhabituel au premier abord, de nombreux jardiniers chevronnés utilisent cette méthode pour obtenir des résultats impressionnants.

© ansyvan - stock.adobe.com

L'une des principales raisons pour lesquelles les jardiniers placent du savon solide dans leurs parterres de fleurs et potagers est son effet répulsif contre les nuisibles. Les cervidés, les lapins et même certains insectes trouvent l'odeur du savon désagréable. En disposant des morceaux de savon autour des plantes, vous pouvez dissuader ces animaux de venir grignoter vos précieuses cultures. Vous pouvez par exemple piquer un savon sur un bâton et le planter à côté de vos plantes ou dans votre potager. Le savon crée une barrière olfactive qui décourage les intrus sans nuire à l'environnement.

Le savon solide peut également être un allié contre certains insectes ravageurs. Les pucerons, par exemple, détestent l'odeur et la texture du savon. Une astuce consiste à râper un peu de savon solide et à le dissoudre dans de l'eau pour obtenir une solution savonneuse. En pulvérisant cette solution sur vos plantes, vous créez une couche protectrice qui repousse les insectes indésirables. De plus, ce mélange est sans danger pour les plantes et respecte l'environnement, contrairement à de nombreux insecticides chimiques.

Mais attention, cette méthode a aussi ses limites. Cette solution fonctionne, mais jamais pour longtemps. Le savon comme répulsif ne fonctionne que jusqu'à ce qu'il soit emporté par la pluie ou par des niveaux d'humidité élevés pendant les mois les plus chauds. Un autre problème à prendre en compte est que le savon ne fonctionnera pas pour éliminer les parasites, car il ne tue pas les insectes ou les animaux, il agit uniquement comme répulsif.