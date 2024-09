Le conseil gratuit des jardiniers pour redonner vie aux hortensias fanés en quelques minutes

Avec cette technique, vos bouquets d'hortensias retrouveront de la couleur en quelques minutes seulement.

Avec leurs grandes fleurs colorées roses, bleues, blanches ou vertes, les hortensias sont l'un des joyaux les plus prisés de nos jardins. Les hortensias sont aussi magnifiques en bouquet. Dans un gros bouquet avec plusieurs fleurs, ou juste une tige associée à d'autres variétés, les hortensias font toujours sensation ! Cependant, il arrive souvent que ces magnifiques fleurs fanent. Leur jolie couleur a tendance à passer et les pétales deviennent brunes et sèches en quelques heures quand elles sont coupées en raison de leur besoin élevé d'humidité.

Les hortensias, comme leur nom l'indique (du grec "hydor" signifiant "eau"), sont particulièrement gourmands en eau. Lorsque leurs fleurs commencent à faner, c'est souvent un signe qu'elles manquent d'hydratation. En raison des tiges épaisses et ligneuses des hortensias, il peut être difficile pour la fleur d'obtenir l'eau dont elle a besoin. Heureusement, il existe une méthode simple et efficace pour redonner vie à ces fleurs fanées en seulement quelques minutes, et cela ne nécessite rien de plus que... de l'eau et un petit mode d'emploi.

© New Africa - stock.adobe.com

Cette astuce consiste à plonger entièrement la tête des fleurs fanées dans l'eau pour leur redonner leur éclat d'antan. Quelques étapes sont à suivre pour revitaliser vos hortensias fanés. Commencez par remplir un grand récipient d'eau froide. Assurez-vous que le contenant soit assez profond pour submerger complètement les têtes des fleurs. Ensuite, plongez délicatement la tête entière des fleurs fanées dans l'eau. Laissez-les immergées pendant environ 15 à 30 minutes.

Pendant ce temps, l'eau pénètre à travers les pétales et les tiges, réhydratant ainsi l'intégralité de la fleur. Cette immersion permet aux cellules de se regonfler, redonnant ainsi de la vigueur et de la fraîcheur aux hortensias. Une fois le temps écoulé, retirez les fleurs de l'eau et laissez-les s'égoutter. Vous remarquerez rapidement que les hortensias ont repris des couleurs et semblent beaucoup plus vivants. Replacez-les dans leur vase pour en profiter de nouveau.

En plus de cette méthode de réhydratation, il est recommandé de pulvériser régulièrement de l'eau sur les fleurs pour maintenir leur hydratation. Vous pouvez également ajouter quelques gouttes de vinaigre blanc ou de jus de citron dans l'eau de votre vase pour abaisser le pH, ce qui aidera les hortensias à absorber l'eau plus efficacement.