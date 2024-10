Si vous voyez cette plante dans votre jardin, attention, elle est très toxique - il faut vous en débarrasser

Cette jolie plante aux fleurs jaunes est très toxique. Il ne faut pas la négliger. Si vous en voyez dans votre jardin, agissez vite pour vous en débarrasser, en prenant les précautions nécessaires.

Toutes les plantes ne sont pas les bienvenues dans votre jardin, certaines peuvent s'avérer dangereuses. C'est le cas de cette plantes aux jolies fleurs jaunes appelée séneçon. Si elle peut paraître inoffensive à première vue, sa toxicité est redoutable ! Si vous en apercevez dans votre jardin, il est impératif de vous en débarrasser rapidement et prudemment. C'est une plante très invasive.

Il existe plus de 1 500 espèces de séneçon à travers le monde. En Europe, on trouve fréquemment le séneçon jacobée et le séneçon vulgaire. Le séneçon jacobée, l'une des espèces les plus communes, peut atteindre jusqu'à un mètre de hauteur. Il a des tiges dressées, des feuilles profondément découpées et ses fleurs jaunes apparaissent de mai à octobre. Le séneçon vulgaire, plus petit, se reconnaît par ses feuilles lobées et ses capitules floraux d'un jaune vif.

À première vue, cette plante ne semble pas alarmante. Elle présente de petites fleurs jaunes, qui peuvent d'ailleurs rappeler celles du pissenlit. Mais derrière cette apparence inoffensive se cache une substance dangereuse : les alcaloïdes pyrrolizidiniques. Ces derniers sont des composés toxiques, présents dans toutes les parties de la plante : racines, tiges, feuilles et fleurs. Ils peuvent causer de graves dommages au foie. À long terme, l'ingestion, même en petites quantités, peut provoquer des pathologies hépatiques graves, voire être fatale.

© 123RF - © Copyright Ruud Morijn 2018

La toxicité du séneçon ne se limite pas aux humains et aux animaux de compagnie. Les animaux de pâturage, comme les chevaux, les vaches et les moutons, peuvent être empoisonnés en consommant cette plante. Les effets sont souvent cumulatifs, ce qui signifie que les symptômes peuvent apparaître tardivement, après plusieurs ingestions. Les signes d'une intoxication incluent la perte de poids, la léthargie, des troubles neurologiques et des problèmes digestifs.

La plante pousse souvent en bordure de route, dans les champs et les jardins négligés. Attention, la plante est invasive, une seule plante peut produire des milliers de graines, qui sont facilement disséminées par le vent, et qui peuvent arriver jusqu'à votre jardin. Si vous ne faites pas attention, elle peut rapidement coloniser tout un jardin.

Si vous repérez du séneçon dans votre jardin, n'attendez pas pour agir. Un premier conseil, ne manipulez jamais cette plante à mains nues. Les alcaloïdes pyrrolizidiniques peuvent être absorbés par la peau. Voici quelques étapes pour vous en débarrasser en toute sécurité :