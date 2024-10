Ce geste anodin au jardin en automne peut entraîner des problèmes et vous coûter cher

Beaucoup le font dans leur jardin en automne. Cela peut coûter cher, tant en termes de santé des plantes que de nuisibles à gérer.

La pluie et le froid peuvent démotiver certaines personnes d'entretenir leur jardin en automne. Et pourtant, c'est essentiel pour retrouver un jardin en bonne santé au printemps l'année prochaine. Il est important par exemple de ramasser les feuilles, de continuer de tondre la pelouse, mais aussi, il est encore temps de planter de jolies fleurs pour profiter d'un jardin coloré. Si ces tâches au jardin sont connues des propriétaires de jardin, beaucoup adoptent une pratique très peu recommandée par les jardinier, et cela pourrait leur causer bien des problèmes !

Avoir un jardin rempli d'arbres fruitiers est un véritable plaisir, surtout pendant la saison des récoltes. Toutefois, avec l'automne, il arrive souvent que des fruits tombent au sol ou ne soient pas cueillis à temps, finissant par pourrir sur place. Bien que cela puisse sembler inoffensif, voire même sembler une bonne idée, laisser les fruits pourrir dans votre jardin peut avoir des conséquences inattendues, et parfois coûteuses. Yann Lepape, un expert en jardinage de Travaux.com met en garde contre les conséquences de ce geste qui peut coûter cher.

"Ramasser les fruits dès qu'ils tombent de l'arbre est crucial. Non seulement cela prévient les mauvaises odeurs, mais aussi l'arrivée de nuisibles comme les guêpes et les rats, et cela évite également la germination incontrôlée de nouveaux arbres dans votre jardin", explique Yann Lepape. "Ne pas le faire pourrait vous coûter plusieurs centaines d'euros" poursuit-il.

Les fruits en décomposition sont également porteurs de maladies fongiques et bactériennes, qui peuvent se propager à vos arbres et plantes. Par exemple, les fruits qui pourrissent au sol favorisent le développement de champignons comme la moniliose, une maladie qui affecte de nombreux arbres fruitiers. Elle se manifeste par des taches brunes et molles sur les fruits, qui finissent par tomber avant maturité. Les spores de ces champignons peuvent rester dans le sol ou sur les branches et contaminer les récoltes futures, compromettant la santé de vos arbres sur le long terme.

Si ces maladies ne sont pas contrôlées, elles peuvent nécessiter des traitements coûteux, voire le remplacement des arbres infectés. Cela pourrait représenter un investissement important pour maintenir la santé et la productivité de votre jardin. Par exemple, si votre arbre tombe malade, les traitements sont coûteux et rarement efficaces. Quant aux frais d'abattage, ils peuvent rapidement dépasser 200 euros.

Mais ce n'est pas tout, les fruits en décomposition peuvent favoriser la pousse des mauvaises herbes ou encore dégrader votre pelouse, "Pour éviter cela, ramassez les fruits et jetez-les dans un tas de compost loin de votre maison, ou apportez-les à la décharge si nécessaire" conseille Yann Lepape. Ces quelques minutes de ramassage peuvent vous épargner bien des tracas et des dépenses ! "Profitez-en pour transformer les fruits sains en conserves, jus, compotes".