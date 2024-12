Cette fleur de Noël fleurira 6 semaines de plus que d'habitude si vous faites ces gestes simples maintenant

Avec ces gestes simples, votre poinsettia peut non seulement rester éclatant tout au long des fêtes, mais également prolonger sa floraison bien au-delà.

Avec le sapin, le poinsettia est l'une des plantes les plus festives de la fin d'année. Elle trône sur les tables de fêtes et fait partie des plantes que l'on offre souvent à Noël. Aussi connue sous le nom d'étoile de Noël, cette plante emblématique des fêtes de fin d'année possède de jolies feuilles rouges éclatantes.

Cependant, sa beauté est souvent éphémère, et nombre de propriétaires voient leurs poinsettias dépérir après quelques semaines, voire quelques jours seulement. Pourtant, en adoptant quelques gestes simples, vous pouvez prolonger leur floraison jusqu'à six semaines supplémentaires, voire plus !

L'entretien approprié de votre poinsettia commence dès que vous sortez de la jardinerie ou du supermarché avec lui. La plante est généralement enveloppée dans une pochette pour le protéger du froid et du vent car une exposition aux basses températures même pendant quelques minutes peut endommager les feuilles. Déballez votre poinsettia dès votre retour à la maison car les tiges des feuilles peuvent s'affaisser et se tordre si la plante est laissée enveloppée trop longtemps.

Une fois la plante à la maison, il y a quatre choses essentielles à maîtriser pour que la plante reste belle longtemps : la température, l'emplacement, l'éclairage et l'apport en eau.

Le poinsettia est originaire des régions tropicales du Mexique et apprécie des conditions similaires à celles de son habitat naturel. Pour maximiser sa floraison, placez-le dans une pièce lumineuse, mais à l'abri de la lumière directe du soleil qui pourrait brûler ses feuilles. Une température constante entre 18 et 22 °C est idéale. Évitez les courants d'air froid ou chaud, souvent responsables du jaunissement et de la chute des feuilles.

© LimeSky - stock.adobe.com

Ensuite, il faut maîtriser l'arrosage. Un excès ou un manque d'eau est l'un des problèmes les plus courants qui raccourcissent la vie d'un poinsettia. La règle d'or est de maintenir le substrat légèrement humide, sans excès. Arrosez uniquement lorsque la couche supérieure du terreau est sèche au toucher, et veillez à ce que l'eau ne stagne pas dans la soucoupe. Pour un meilleur drainage, utilisez un pot avec des trous au fond. Une astuce de jardinier : laissez reposer l'eau d'arrosage pendant quelques heures avant de l'utiliser, afin qu'elle atteigne la température ambiante et que le chlore s'évapore. Cela évitera tout choc thermique.

En plus de ces quatre points essentiels, prenez soin d'éviter les chocs pour la plante. Le poinsettia est une plante sensible qui n'apprécie pas les changements brusques. Un déménagement soudain vers une pièce plus froide ou une exposition prolongée au vent peut entraîner une chute rapide des feuilles.