Le calendrier 2025 des vacances scolaires réserve des surprises, ces dates sont à cocher

En 2025, cette zone est particulièrement avantagée par les dates des vacances scolaires.

Chaque année, l'organisation des vacances est un véritable casse-tête pour les familles. Tout dépend de la zone scolaire des enfants, entre les zones A, B ou C, et des jours fériés à cocher. Cette année 2025, une zone en particulier sera plus avantagée que les autres. On vous révèle les dates clés des vacances scolaires du calendrier officiel de l'année 2025.

Les premières vacances de l'année 2025 tomberont au mois de février. La zone B sera la première à partir en vacances d'hiver, du 8 au 24 février, suivie par la zone C du 15 février au 3 mars, avec l'opportunité de profiter encore des joies de la neige dans les stations de ski, ce qui ne sera pas forcément le cas pour les élèves de la zone A qui partiront les derniers en vacances, du 22 février au 10 mars.

Calendrier 2025 gratuit indiquant les jours fériés et les vacances scolaires. Zoomer sur l'image et enregistrer sous pour le télécharger au format JPEG. © Linternaute.com

Durant les vacances de Pâques, la zone B va gagner un jour de vacances supplémentaire. En effet, les vacances de printemps qui commencent pour cette zone le 5 avril s'enchaîneront avec le lundi de Pâques qui tombe le 21 avril. La reprise des cours aura donc lieu le mardi 22 avril et non pas le lundi comme ce sera le cas pour les autres zones A et C. Hélas pour ces deux autres zones, le lundi de Pâques tombe en plein milieu des vacances : du 19 avril au 5 mai pour la zone A et du 12 avril au 28 avril pour la zone C.

Si la zone C, qui regroupe les académies de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse et Versailles, aura la possibilité de souffler avec le jour férié suivant du 1er mai qui tombe un jeudi, ce ne sera pas le cas de la zone A, pour qui la Fête du Travail sera encore intégrée dans ses dates de vacances scolaires de printemps... Heureusement, toutes les zones pourront profiter ensuite des jours fériés du jeudi 8 mai de l'Armistice de 1945 et du lundi de Pentecôte le 9 juin, offrant automatiquement un week-end de 3 jours. Les vacances d'été débuteront le samedi 5 juillet pour tous, avec une reprise des cours le lundi 1er septembre 2025.

A l'automne, toutes les zones seront en revanche logées à la même enseigne puisque le jour férié de la Toussaint, seul point noir du calendrier 2025, tombe un samedi 1er novembre, inclus à la fin des vacances scolaires de la Toussaint : du 18 octobre au 2 novembre. Viendra ensuite le jour férié de l'Armistice le 11 novembre qui tombe un mardi, cette fois-ci en dehors des vacances scolaires. Enfin, Noël tombera un jeudi 25 décembre, là aussi en pleines vacances scolaires de Noël pour toutes les zones.

Vous l'avez bien compris, c'est donc la zone B qui comprend les académies d'Aix-Marseille, Amiens, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Normandie, Orléans-Tours, Reims, Rennes et Strasbourg qui est particulièrement chanceuse cette année 2025 ! Tandis que la zone A, qui regroupe les académies de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon et Poitiers, perdra deux jours de repos.