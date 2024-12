Certains jardiniers font un trou en bas de leur clôture - ce geste méconnu est pourtant très utile

Creuser un trou sous une clôture est une pratique encore méconnue. C'est pourtant à la portée de tous et peut être très utile en hiver.

Avez-vous déjà vu une clôture avec un trou ? Cette pratique peut paraître étrange, mais elle est en réalité très utile. Pour beaucoup, une clôture est avant tout une barrière. Elle protège le jardin des intrusions, délimite les espaces, et, dans certains cas, sert aussi à préserver l'intimité. Pourtant, certains jardiniers prennent l'étonnante initiative de faire un petit trou au pied de leur clôture. À première vue, ce geste peut sembler paradoxal, voire contre-productif. Mais en réalité, il s'agit d'une pratique ingénieuse et méconnue qui apporte plusieurs bénéfices inattendus.

La première raison pour laquelle il est conseillé de faire un trou en bas de sa clôture en hiver est pour faciliter le passage de la faune, et plus particulièrement pour aider un animal en voie de disparition, le hérisson. Dans de nombreux jardins, la clôture agit comme une barrière infranchissable pour de petits animaux tels que les hérissons, les grenouilles, ou encore certaines espèces d'insectes. Pourtant, ces visiteurs sont de véritables alliés pour le jardinier. Les hérissons, par exemple, se nourrissent de limaces et d'escargots, des nuisibles bien connus des potagers. De leur côté, les grenouilles contribuent à réguler la population d'insectes indésirables. En faisant un trou sous votre clôture, vous favorisez le déplacement de ces auxiliaires indispensables et participez à leur préservation.

© evegenesis - stock.adobe.com

Vous pouvez le faire de manière approximative en découpant simplement un petit trou de la taille d'un hérisson au bas de la clôture en en coupant de quelques centimètres le bas de la clôture pour que les hérissons puissent se glisser en dessous. Vous pouvez aussi surélever le panneau entier de quelques centimètres pour qu'un hérisson puisse se faufiler en dessous (mais pas au point qu'une personne puisse le faire). Une autre méthode tout aussi efficace consiste à creuser un peu dans la terre pour permettre aux petites bêtes de se faufiler.

Mais ce n'est pas tout. Dans certaines configurations, un petit espace sous la clôture peut également contribuer à une meilleure gestion de l'eau de pluie. Ce trou peut servir de canal d'évacuation, empêchant l'eau de stagner dans certaines zones du jardin. De plus, il favorise la circulation des organismes vivants dans le sol, ce qui enrichit la terre et améliore la santé des plantations.

Vous vous demandez quelle taille doit faire le trou ? Faire un trou mesurant 13 cm sur 13 cm est la bonne taille pour qu'un hérisson puisse passer à travers, mais trop petit pour la plupart des animaux domestiques. N'ayez crainte, cela ne facilitera pas la tâche aux chats pour venir rendre visite à votre jardin. Le trou sera trop petit, et de toute façon, ils n'ont aucun mal à sauter par dessus votre clôture. Cela n'augmentera donc pas le nombre de visiteurs félins...