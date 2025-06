Avec 265 millions de vues, elle fait mieux que Mercredi : c'est la série la plus populaire de tous les temps sur Netflix

Plus regardée que Mercredi, la série la plus vue de Netflix signe son grand retour pour son final très attendu.

Depuis que Netflix s'est imposée comme la principale plateforme de streaming, il n'est pas rare que ses programmes originaux deviennent de véritables phénomènes au point de s'inscrire comme des sagas incontournables. Après Stranger Things ou La chronique des Bridgerton, une production non-anglophone est devenue, depuis 2021, la série la plus regardée de tous les temps sur la plateforme de streaming.

Avec 265,2 millions de vues (et plus de 2 milliards d'heures de visionnages), sa première saison a en effet fait mieux que la première saison de Mercredi (252 millions de vues) ou la quatrième de Stranger Things (115,6 millions de vues), qui sont pourtant les séries anglophones les plus vues sur la plateforme. La seconde n'a pas non plus démérité, avec 192,6 millions de vues. Elle occupe ainsi les deux premières places du top 10 des séries non-anglophones les plus populaires de tous les temps sur Netflix.

© No Ju-han/Netflix © 2024

Squid Game a été un phénomène aussi immédiat qu'inattendu sur Netflix. La série coréenne raconte un jeu dystopique, dans lequel le gagnant peut remporter l'équivalent de 32 millions d'euros s'il survit à des jeux pour enfants revisités dans des versions devenues mortelles. Malgré le succès, le programme a fait polémique dans les écoles en France en 2021, car les enfants reproduisaient certaines épreuves dans la cour de récréation. Rappelons que la série est interdite aux moins de 16 ans.

Malgré cette controverse française, le succès de Squid Game a été stratosphérique, et il n'est donc pas surprenant que Netflix commande une seconde saison. Celle-ci voit le retour du joueur 456 (Lee Jung-jae), vainqueur du jeu de survie, qui revient dans la partie mortelle avec de nouveaux participants et un nouvel objectif à accomplir... En risquant encore sa propre vie.

Il y a fort à parier que Squid Game risque de faire un retour renversant sur les audiences de Netflix. La saison 3 sera la dernière, et promet déjà de faire un raz-de-marée d'audiences sur la plateforme de streaming. Elle sort ce vendredi 27 juin 2025. A voir désormais si les abonnés seront satisfaits par ce final.