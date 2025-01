Pour sauver vos plantes du froid cette semaine, voici le geste malin à ne pas oublier

Protéger les plantes du froid avec un voile d'hivernage n'est parfois pas suffisant. Ce petit geste en plus est essentiel.

Alors que l'hiver s'installe, nos plantes, surtout celles en extérieur, subissent les rigueurs du froid. Cette semaine, avec la chute des températures, il est essentiel d'adopter des gestes simples mais efficaces pour protéger vos végétaux. Parmi ces gestes, il en est un particulièrement méconnu et pourtant crucial pour éviter de tuer les plantations.

Le gel est l'un des principaux ennemis des plantes en hiver. Lorsqu'il fait très froid, l'humidité stagnante et le contact direct avec le sol glacé peuvent endommager les racines, partie essentielle de la plante pour son alimentation et sa croissance. En effet, les racines sont beaucoup plus sensibles que le feuillage et, si elles gèlent, elles risquent de ne plus pouvoir absorber l'eau et les nutriments nécessaires à la survie de votre plante.

De plus, les sols et les surfaces comme les balcons ou terrasses en béton ou en pierre ont tendance à conserver le froid et à le transmettre directement au pot. Il devient alors primordial de réduire ce contact pour offrir à vos plantes une meilleure isolation. L'astuce, surélever simplement vos plantations, surtout si elles sont dans des pots en terre cuite, un matériau qui absorbe facilement l'humidité (plus que ceux en plastique ou en résine).

© Paul Maguire - stock.adobe.com

Il existe une méthode vraiment simple que tout le monde peut faire, sans matériel particulier. Il s'agit de placer une soucoupe à l'envers sous vos pots. C'est une astuce à la fois facile, économique et efficace qui permet de surélever vos plantes et d'éviter que leurs racines soient en contact direct avec le sol gelé ou encore avec de l'eau glacée. En créant cet espace entre le pot et la surface, vous limitez l'exposition au froid et améliorez la circulation de l'air autour du pot.

Comment procéder ? Prenez tout simplement une soucoupe adaptée à la taille du pot de votre plante. Retournez-la de façon à ce que la partie bombée soit orientée vers le haut. Placez votre pot sur la soucoupe ainsi disposée. Ce geste simple permet de créer une barrière supplémentaire entre vos plantes et le froid du sol. Si vous n'avez pas de soucoupe sous la main, vous pouvez également utiliser des briques, des cales en bois ou même des supports spécifiques pour pots.

En complément voici quelques astuces supplémentaires pour permettre à vos plantes de survivre au froid cette semaine :