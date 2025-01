Ajoutez ce produit sur des coquilles d'œuf - Cela met fin à un problème courant au jardin

Essayez cette astuce dans votre jardin. Grâce à ce mélange, vos plantes seront en pleine forme.

Que ça soit à la maison ou dans le jardin, vous avez certainement déjà rencontré ce problème de plantes sous alimentées. Elles ne poussent plus ou pas correctement, elles ne produisent plus de fleurs ou de fruits... La solution à ce problème se trouve peut-être déjà dans votre cuisine, ou même dans votre poubelle. Cette technique fera revivre vos plantes pour seulement quelques centimes.

Les engrais chimiques sont non seulement chers mais aussi non écologiques. Il existe un duo simple et écologique, qui est non seulement facile à utiliser, mais qui permet aussi de résoudre un problème que de nombreux jardiniers rencontrent : le manque de calcium dans le sol. Si vous recherchez le meilleur engrais pour les plantes qui préfèrent les sols alcalins ou calcaires, comme les poires, les prunes, les pommiers, les ifs, la lavande, les tomates, les concombres ou encore les courgettes, ce mélange est fait pour vous.

© triocean - stock.adobe.com

Il réduit non seulement l'acidité du sol, mais protège également les plantes, les légumes et les fruits de la pourriture en renforçant le système racinaire. De plus, il possède des propriétés répulsives contre les parasites et, grâce à la quantité de nutriments, il stimule immédiatement la croissance de vos plantes.

Pour préparer cet engrais, vous aurez simplement besoin de coquilles d'œuf et de vinaigre blanc. Les coquilles d'œuf sont composées à environ 95 % de carbonate de calcium. Lorsqu'elles sont intégrées au sol, elles libèrent progressivement ce nutriment au fur et à mesure de leur décomposition. Toutefois, leur dégradation peut prendre du temps, surtout si elles ne sont pas broyées. C'est là qu'intervient le vinaigre blanc.

Le vinaigre blanc, connu pour son acidité, réagit chimiquement avec le carbonate de calcium des coquilles d'œuf. Cela accélère le processus de libération du calcium, permettant à vos plantes de profiter plus rapidement de ce précieux nutriment. Il vous faut environ 10 coquilles d'œuf pour 500ml de vinaigre blanc. Pour tirer parti de cette astuce, suivez ces étapes simples.

Récupérez vos coquilles d'œuf et rincez-les pour éliminer les résidus alimentaires. Laissez-les sécher et réduisez-les en petits morceaux. Dans un récipient, versez une quantité de vinaigre blanc sur les coquilles d'œuf broyées. Vous observerez une effervescence immédiate due à la réaction chimique. Attendez que les bulles cessent, cela peut prendre quelques minutes. Après 48h, mélangez cette solution avec de l'eau (une cuillère à soupe par litre d'eau) et utilisez-la pour arroser vos plantes ou directement sur le sol, toutes les deux semaines.

Vérifiez toujours le pH du sol avant d'utiliser l'engrais mentionné. Ses fortes propriétés désacidifiantes peuvent perturber la bonne croissance de certaines plantes. Par exemple, ne jamais utiliser ce produit sur des plantes ornementales comme les hortensias, les azalées, les rhododendrons ou les bruyères, ni sur les fruits comme les fraises, les bleuets ou les framboises.