Bon plan soldes aspirateur robot : grosse remise sur le Roomba 360 !

Une très grosse remise s'annonce sur Amazon à l'occasion des soldes d'hiver. Pour vous assister dans votre ménage, comptez sur le robot-aspirateur Roomba 360 dont le prix passe de 649,00 euros à moins de 500 euros !

Avec cette remise, la marque iRobot se fait plus accessible. L'enseigne est connue depuis trois décennies pour l'efficacité de ses aspirateurs intelligents. Ses modèles autonomes sont capables de cartographier un logement et d'optimiser leur itinéraire. Contrôlables à distance, ils offrent une solution simple pour se décharger des tâches ménagères. À l'occasion des soldes d'hiver 2021, le modèle Roomba 360 bénéfice d'une remise de 27 % et voit son prix passer de 649,00 euros à 474,00 euros.

iRobot Roomba 960, aspirateur robot avec forte puissance d'aspiration, 2 brosses anti-emmêlement, idéal pour animaux, capteurs de poussière, parfait sur tapis et sols, connecté, programmable via app 649,00 € 474,00 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

iRobot Roomba 360 : l'aspirateur connecté et programmable à prix réduit

Le Roomba 360 est contrôlable et programmable. Des ordres peuvent lui être transmis via des applications dédiées puisqu'il est compatible Alexa et Google Assistant. Ce modèle profite d'un système de nettoyage complet et déduit automatiquement lorsqu'il doit se recharger et reprendre son travail là où il s'est arrêté. Mieux encore : cet aspirateur robot fournit des suggestions pour vous aider à créer les meilleurs créneaux de nettoyage. Le nettoyage connecté est dorénavant à la portée de tous. Ces 27 % de réduction constituent en effet une promotion parfaite pour envisager un grand nettoyage avant le printemps !