Bon plan aspirateur : grosses baisses de prix chez Amazon

BON PLAN ASPIRATEUR. Si vous êtes à la recherche d'un nouvel aspirateur sans fil, ou même d'un robot pour vous assister dans votre ménage, c'est le bon moment ! Plusieurs belles promotions ont actuellement lieu sur Amazon. L'occasion de s'équiper à moindre coût.

Si vous aimez garder votre domicile propre et bien rangé, vous devez savoir à quel point un aspirateur facilite la vie ! Ces derniers ont beaucoup évolué depuis quelques années et peuvent même faire le ménage à votre place ! Les aspirateurs robot sont de plus en plus prisés malgré leur coût assez onéreux. Ils sont cependant assez régulièrement concernés par des baisses de prix chez certains revendeurs comme c'est le cas actuellement chez Amazon pour quelques jours.

Plusieurs baisses de prix sur les aspirateurs robot

Les aspirateurs robot facilitent grandement la vie. Ils sont cependant souvent plus chers que des aspirateurs plus classiques ! C'est pourquoi il peut être intéressant de profiter de promotions si vous désirez en acquérir un. Le constructeur Roomba propose actuellement plusieurs références en promotion sur le site d'Amazon. Parmi les différents produits concernés, on retrouve l'aspirateur iRobot Roomba 692 qui est idéal pour nettoyer vos sols durs et tapis grâce à son système de nettoyage en 3 étapes (poussières, saletés, débris).

L'aspirateur iRobot Roomba 692 se contrôle intégralement avec le Wi-Fi de votre maison. Il peut également se piloter à la voix si vous disposez d'un assistant vocal comme une Google Home. Habituellement disponible pour 249 euros, le iRobot Roomba 692 est actuellement proposé à 209 euros sur Amazon. Si vous disposez d'un plus grand budget, vous craquerez peut-être pour son modèle au dessus, l'aspirateur iRobot Roomba 971. Ce dernier est capable de cartographier votre maison pour analyser tous les coins où il doit nettoyer. Il se recharge également tout seul dès qu'il sent que sa batterie est proche d'être vidée. Habituellement disponible pour 499 euros, le Roomba 971 est actuellement disponible à 369 euros chez Amazon.

L'aspirateur robot Midea M7 est, quant à lui, toujours en promotion ! Ce robot dispose d'une bonne autonomie grâce à sa batterie de 5200mAh. Il est avant tout recommandé pour les sols plats, mais dispose tout de même d'une technologie anti-chute et anti-collision qui lui permet de visualiser les obstacles sur son chemin. Habituellement proposé à 599 euros, l'aspirateur robot Midea M7 est actuellement en promotion sur le site de Rakuten et disponible à 299 euros. Une belle affaire déjà disponible depuis quelques jours, mais qui ne devrait pas durer éternellement.

Si vous recherchez un aspirateur sans fil petit et facile à utiliser, l'aspirateur à main BuTure pourra vous convenir. Facile à utiliser et à ranger avec son petit gabarit, il est idéal pour nettoyer efficacement les petites saletés. Il est également livré avec une panoplie d'accessoires polyvalents pour nettoyer vos sols, vos endroits inaccessibles, et vos canapés. Habituellement proposé à 109,99 euros, l'aspirateur à main BuTure est actuellement disponible pour 79,99 euros sur Amazon. Il est également possible de bénéficier d'une autre remise si vous cochez le coupon de réduction avant de passer à l'achat ce qui ramène son prix final à 69,99 euros !

Rowenta est une marque allemande spécialisée dans la production de produits électroménagers. Qu'il s'agisse de fer à repasser, de ventilateur ou d'aspirateur, le constructeur s'évertue à proposer différentes références à des prix variables afin d'être disponible au plus grand nombre. En 2018, la marque était même élue n°1 des aspirateurs en France selon un panel de ventes externes. Si vous souhaitez vous aussi faire l'acquisition d'un aspirateur sans fil de la marque, sachez qu'Amazon propose une belle promotion sur le Rowenta Air Force 360. Habituellement disponible pour 329,99 euros, l'aspirateur est actuellement vendu à seulement 269 euros chez certains revendeurs.

Cet aspirateur puissant et polyvalent dispose notamment d'une autonomie de 30 minutes en moyenne. Il est notamment livré avec plusieurs brosses afin de pouvoir s'adapter à tout type de surface (carrelage, sols durs, tapis, etc...) et recoins à nettoyer. Il est également très maniable grâce à son poids de 2,8 Kg et ses différentes configurations. Notez cependant que ces prix sont amenés à évoluer rapidement en fonction des stocks disponibles.