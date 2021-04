Bon plan aspirateur sans fil : 42% d'économie sur cet aspirateur Xiaomi

BON PLAN ASPIRATEUR XIAOMI. Idéal pour les petits nettoyages, ce petit aspirateur sans fil Xiaomi est actuellement en réduction de 42% sur son prix initial chez Darty, dans la limite des stocks disponibles.

Il n'est pas rare que Darty propose des réductions sur ses équipements d'électroménager. Les aspirateurs sans fil sont également parfois concernés, comme c'est le cas actuellement sur plusieurs références. L'occasion de s'équiper avec de bons produits à moindre coût, puisque les réductions sont nombreuses et souvent intéressantes avec des offres pouvant aller jusqu'à -53% sur leur prix initial. Parmi les produits concernés, nous vous avons sélectionné un aspirateur sans fil Xiaomi dont le prix tombe sous les 100 euros.

Un petit aspirateur facile à utiliser

L'Aspirateur à main XIAOMI MIJIA est un produit idéalement pensé pour les petits nettoyages. Très facile à utiliser et à manier avec son faible poids de 1,2 Kg, il permet d'atteindre facilement les coins et recoins, même surélevés, qui ont besoin d'un peu bon coup d'aspirateur. Ce produit sans fil dispose de deux modes d'alimentation selon vos besoins : un classique capable de tenir durant 45 min en moyenne, et une fonction MAX, plus puissante et capable d'aspirer pendant 13 min. Cet aspirateur conviendra donc davantage aux petits nettoyages qu'aux gros ménages de printemps. Habituellement proposé au tarif de 129,99 euros, l'aspirateur sans fil XIAOMI est actuellement disponible pour 74,99 euros sur le site de Darty.

Aspirateur à main XIAOMI XIAOMI MIJIA 79,99 € VOIR L'OFFRE sur Darty

Livré avec plusieurs types de brosses compatibles, cet aspirateur pourra s'adapter aux différents espaces de votre maison. Cette offre est cependant limitée dans la mesure des stocks disponibles et selon l'actualité. Ne tardez donc pas trop pour en profiter. D'autres références sont également en promotion sur le site de Darty.