French Days électroménager : Dyson, Roomba... Les promos top !

FRENCH DAYS ÉLECTROMÉNAGER. C'est parti pour les French Days 2021 d'automne ! Des aspirateurs robots aux fours en passant par les appareils Dyson, retrouvez ici notre sélection des meilleures offres sur l'électroménager.

C'est parti pour les French Days d'automne 2021 ! La grande opération de rabais sur les sites de vente en ligne a débuté ce vendredi 24 septembre 2021 à 7 heures du matin. Les produits high-tech sont bien sûr en première ligne mais ces French Days sont aussi l'occasion de faire de bonnes affaires sur l'électroménager, en profitant des bons plans proposés par de grandes enseignes comme Boulanger, Darty, Fnac mais aussi les sites CDiscount ou même Amazon. Découvrez notre sélection des meilleures offres à retrouver chez vos revendeurs préférés.

Bingo ! Les aspirateurs robot ont envahi le marché ces derniers mois et ont séduit de plus en plus d'adeptes. Pour ces French Days, on peut notamment dénicher un Irobot Roomba, une des références du marché, à moins de 400 euros. Programmable via une application, connecté en Wifi, il bénéficie d'une forte puissance d'aspiration grâce au mode Power Boost. De quoi passer partout, même sur les tapis les plus épais !

iRobot Roomba 981, aspirateur robot, idéal pour les tapis avec forte puissance d'aspiration, avec Power boost, navigation plusieurs pièces, connecté en WiFi et programmable via application 558,90 € 399,00 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Dyson est devenu une des marques références sur le marché de l'aspiration, mais aussi sur les rafraichisseurs d'air et purificateurs d'air. Pour ces French Days, on retrouve notamment le Dyson Animal V8, un aspirateur balai, sans fil et sans sac, en promotion chez CDiscount.

DYSON V8 Animal+ Aspirateur balai sans fil Cdiscount 497,02 € 345,11 € Voir

Amazon 499,00 € 416,00 € Voir

Si vous cherchez un aspirateur sans fil à petit prix, tournez vous plutôt vers Xiaomi avec une offre en cours chez Amazon.

Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G10 Amazon 299,00 € 212,72 € Voir

Fnac 224,72 € Voir

Cdiscount 299,99 € 256,60 € Voir

La Redoute 264,99 € Voir

Boulanger 299,00 € 264,99 € Voir

LDLC.com 299,95 € Voir

Darty 299,99 € Voir

Le gros électroménager peut aussi être concerné par de belles promos durant les French Days. Coup de projecteur pour le lancement de ces French Days d'automne sur une offre faite sur un réfrigérateur congélateur Chiq d'une capacité de 317 litres proposé chez Amazon à prix cassé !

CHiQ RÉFRIGÉRATEUR CONGÉLATEUR BAS - FBM317NE4 - 317L (223 + 94) - FROID VENTILÉ + NO FROST - ACIER INOXYDABLE Amazon 549,99 € 489,99 € Voir

Cdiscount 799,99 € 549,99 € Voir

Darty 549,99 € Voir

Fnac 799,99 € Voir

Pour les plus petits budgets, rendez-vous chez CDiscount avec une promo en cours sur des réfrigérateurs de marque Continental Edison.

CONTINENTAL EDISON CEFC268DS Réfrigérateur combiné 268 L Froid Statique Distributeur d'eau L 55 cm x P 55,8 cm x H 180 cm silver 299,99 € VOIR L'OFFRE sur Cdiscount

A la recherche d'un nouveau four pour préparer de bons petits plats ? Cela tombe bien puisque CDiscount brade actuellement plusieurs modèles à l'occasion de ces French Days d'automne 2021. Notons de belles offres en cours sur des fours Electrolux mais aussi de marque Whirlpool. Des marques références donc que l'on peut trouver à petit prix pour quelques jours seulement !

Four encastrable WHIRLPOOL OAKZ9444PIX Cdiscount 419,16 € 319,99 € Voir

La Redoute 415,48 € Voir

Fnac 449,99 € Voir

Darty 448,26 € Voir

Four encastrable Électrique 68L ELECTROLUX 2300W 59cm, ELE7332543749713 Cdiscount 453,48 € 360,49 € Voir

La Redoute 422,34 € Voir

Darty 422,34 € Voir

Fnac 444,00 € Voir

Rue du Commerce 447,74 € Voir

La palme de la réduction la plus importante revient à un four SCPOD67B de la marque Scheiner. Ce produit est en promotion à 325 euros en lieu et place de son tarif habituel de 599 euros. Le four SCPOD67B est multifonction et notamment équipé de la technologie de préconisation température avec départ différé, afin de préparer vos cuissons. Il dispose également d'une grande capacité avec ses 70 litres disponibles et ses 5 niveaux de cuisson différents.

Belle promotion proposée actuellement sur le lave-linge Whirlpool FFSPL9248WFR FreshCare - 9 kg - 1200 trs/min -chez CDiscount !

Lave linge hublot Aeg L7FED164E 899,99 € VOIR L'OFFRE sur Darty

Darty casse les prix aussi avec un modèle Electrolux hublot de capacité 9 kilos proposé à 400 euros.

Lave linge hublot EW2F6812WI La Redoute 399,99 € Voir

Darty 399,99 € Voir

Fnac 479,99 € Voir

A la recherche d'une nouvelle cafetière pour savourer de délicieux cafés le matin ? Plusieurs grandes marques sont actuellement en promotion. On peut notamment dénicher la cafetière à dosette ou capsule Magimix Nespresso Vertuo en promotion à 79 euros au lieu de leur tarif habituel de 179 euros. Une sacré baisse de prix pour ces French Days 2021 !

Magimix Nespresso Vertuo Plus Rouge Fnac 178,76 € 78,76 € Voir

Amazon 79,00 € Voir

Boulanger 179,90 € 79,90 € Voir

La Redoute 179,00 € Voir

Darty 179,00 € Voir

Rue du Commerce 187,95 € Voir

Si vous préférez les dosettes Dolce Gusto par Nestlé, une promo est également en cours sur un appareil Krups proposé à prix cassé pendant ces French Days !

Cafetière à dosette Krups Picco XS 1500 W Noir Fnac 79,75 € 34,75 € Voir

Darty 34,99 € Voir

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Notez que ces prix ont lieu durant les French Days 2021. Les tarifs indiqués sur cet articles sont susceptibles d'évoluer en fonction de l'actualité et des stocks disponibles. Nous tiendrons cette page à jour si ce nouvelles offres intéressantes pointent le bout de leur nez !