Bon plan caméra de surveillance : -46% sur une caméra de sécurité ultra HD

BON PLAN CAMÉRA DE SURVEILLANCE. Idéale pour surveiller efficacement votre domicile, la caméra de sécurité ANNKE est actuellement à 59 euros avec deux coupons de réduction disponibles chez Amazon.

De plus en plus de caméras de surveillance équipent le domicile de particuliers. Ces dernières permettent de facilement surveiller l'extérieur de sa maison, et disposent même parfois d'un micro pour entendre ce que disent vos visiteurs (bienvenus ou non). La caméra 4K HD de chez ANNKE est actuellement à prix cassé chez Amazon pour 59,39 euros au lieu de son tarif initial de 109,99 euros

Caméra de Sécurité Ultra HD 8MP ANNKE 59,39 euros VOIR L'OFFRE sur Amazon

Une caméra de sécurité avec format 4K

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Habituellement commercialisée à 109,99 euros, vous pouvez obtenir un prix final de seulement 59,39 euros sur cette caméra de sécurité en cochant le coupon Amazon de 20%, et en utilisant le code promo "FLO7ELLZ" disponible pour une durée limitée. Compatible avec plusieurs kits de surveillance (dont celui vendu pour ANNKE), cette caméra de sécurité dispose d'une qualité d'image exceptionnelle en 4K UHD afin que vous puissiez facilement observer les alentours de votre maison. Elle est également capable d'enregistrer les différentes vidéos que vous désirez en passant par votre smartphone si jamais vous avez besoin de conserver des images.