Prime Day ventilateur : les meilleures offres sur les climatiseurs et rafraichisseurs d'air

PRIME DAY VENTILATEUR. Le Prime Day 2021 est lancé ! Plusieurs climatiseurs et rafraichisseurs d'air mobiles ou de bureau sont actuellement en promotion jusqu'à -30% sur le site d'Amazon jusqu'à ce mardi 22 juin !

Les grosses chaleurs de l'été sont déjà là ! Plusieurs marques partenaires d'Amazon le savent et participent à l'événement Prime Day 2021. Il est actuellement possible de retrouver plusieurs promotions sur les climatiseurs, ventilateurs et rafraichisseurs d'air avec des réductions pouvant aller jusqu'à -30% ! Ces baisses de prix ne sont cependant disponible que pour les membres abonnés à Amazon Prime, et durant les 48h du Prime Day qui se tient du lundi 21 juin au mardi 22 juin. Ne tardez donc pas trop pour en profiter !

Parfait pour rafraichir une pièce, les climatiseurs portables et mobiles sont actuellement concernés par les offres de réduction du Prime Day. On retrouve par exemple le climatiseur portable Advance 12 Eco R290 de chez Suntec disponible à moins de 400 euros pour une durée très limitée ! Ce produit est capable de rafraîchir, déshumidifier et ventiler une pièce d'une superficie de 60m² maximum. Son écran à LED vous permettra de le commander facilement et de contrôler la température désirée.

Suntec Climatiseur Portable Advance 12 Eco R290 - Climatiseur Mobile, Déshumidificateur, Ventilateur, 12000BTU/h, 3,5KW, Pour max~60 M², Minuterie Programmable, Télécommande | Tuyau d'évacuation 599,95 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Pour un budget un peu moins élevé, vous pourrez retrouver également le climatiseur mobile Impuls 2.0 de chez Suntec en promotion. Ce produit est idéal pour ventiler et rafraichir l'air d'une pièce de 25m². Il dispose de deux puissances de ventilation ainsi que d'une circulation d'air maximale afin de répartir efficacement l'air frais dans votre domicile ou bureau.

Suntec Climatiseur Mobile Impuls 2.0 Eco R290 - Climatiseurs Portable, Déshumidificateur, Ventilateur, 7000BTU/h, 2,1KW, Fonction minuterie programmable, Télécommande | Tuyau d'évacuation 399,95 € 279,95 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Si vous êtes sensible aux allergies ou à la pollution, un purificateur d'air pourrait vous intéresser. Ces derniers ne rafraichissent pas votre intérieur mais permettent tout de même de renouveler l'air d'une pièce de façon efficace et silencieuse. Le purificateur Masion de Levoit est actuellement en promotion le temps du Prime Day. Ce dernier dispose de 3 vitesses différentes pour assainir votre intérieur, d'une minuterie et d'un mode veille pour une couverture allant jusqu'à 40m².

Levoit Purificateur d'air Masion avec HEPA H13 Veritable, CADR 187m³/h, Capturer 99,97% de Fumée Pollen Poussière, Air Purifiers 3 Vitesses, Minuterie, Mode Veille pour Maison Jusqu'à 40m², Core 300 119,99 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Si vous ne disposez pas d'une superficie aussi grande, le purificateur d'air H13 de Levoit devrait vous suffire. Ce dernier est capable de couvrir une superficie de 20m² pour assainir et purifier votre chambre, salon ou bureau de façon efficace.

Levoit Purificateur d'Air H13 Hepa Véritable, 3 Étapes de Filtration,Elimine 99,97% de Fumée Allergènes Poussière,Air Purifier avec 3 Vitesses,Veilleuse,2/4/6/8H Minuterie,sans Ozone, Vista 200 79,99 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Votre budget est un peu plus large et vous désirez disposer d'un rafraichisseur d'air capable de vous rafraichir ou vous réchauffer ? Le Philips AMF220/15 Séries 2000 est également concerné par les promotions du Prime Day.

Philips AMF220/15 Séries 2000 Purificateur, ventilateur et chauffage 3-en-1 369,99 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Ce produit tout en un est capable de purifier l'air de votre maison, vous rafraichir, mais également réchauffer l'intérieur de votre maison à tout moment. Il est particulièrement indiqué pour fonctionner sur une superficie de 42m². Si vous désirez profiter d'un appareil capable de répondre à vos différents besoins, cette référence de Philips semble toute indiquée, et en promotion pour le Prime Day qui se tient actuellement du lundi 21 au mardi 22 juin. N'hésitez pas à consulter notre article dédié sur le sujet afin de tout connaître sur le Prime Day 2021 avec nos conseils et notre live dédié aux meilleures offres.