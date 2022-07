Catalogue Lidl : les promotions de la semaine jusqu'au 19 juillet

CATALOGUE LIDL. Même pendant les vacances, Lidl poursuit les promos. Quels produits sont à saisir très vite cette semaine ? Pour le savoir, rendez-vous ci-dessous avec notre top du catalogue de la franchise hard-discount. Soldes, promos sur l'alimentaire, les produits pour la maison ou le bricolage... Voici notre top !

[Mis à jour le 13 juillet 2022 à 16h12] Chaque semaine, Lidl propose des centaines de promotions et la firme hard-discount y a taillé une partie de son succès en France, notamment en diversifiant les produits proposés. Si l'alimentaire reste majoritaire au sein du catalogue Lidl actualisé chaque semaine, on retrouve également régulièrement des produits ménagers, high-tech ou de bricolage. On fait le point sur les dernières promotions et on part à la chasse aux bons plans via le décryptage des catalogues Lidl.

Télécharger le catalogue Lidl

Peut-on faire les soldes chez Lidl ?

Depuis le 22 juin, ce sont les soldes d'été en France. Lidl proposait pour l'ouverture des soldes des produits avec prix barrés. Voici notre top :

Mini ventilateur colonne à 16,99 euros.

Mini-ventilateur à 11,99 euros.

Machine à glace Slush à 39,99 euros.

Tondeuse barbe et cheveux à 9,99 euros.

Enceinte Bluetooth à 12,99 euros.

Quelles sont les meilleures promos Lidl cette semaine ?

Parmi les autres promos en cours chez Lidl, on peut dénicher :

Kayak avec pagaie et pompe Sevylor à 149,99 euros.

Machine à pâtes à 17,99 euros.

Poêle en fonte à partir de 11,99 euros.

Gels douches Le Petit Marseillais et Dop entre -50% et -80%.

Quelles sont les meilleures promos Lidl sur l'alimentaire cette semaine ?

Nouvelle opération spéciale chez Lidl qui met le cap au sud cette semaine avec des promos sur les produits grecs, les produits provençaux et du sud-ouest ! De quoi profiter de tzatzíki feta, olives, magrets de canard du sud-ouest, tarte tropézienne ou nectar d'abricot à petits prix. A noter également une promo sur le pack de Desperados (15x33cl) à 11,45 euros soit -30%, -60% sur les glaces Ferrero Rocher. Chocolats Milka, Glace Ben and Jerry's ou encore Kinder Bueno sont aussi affichés à petits prix chez Lidl cette semaine.

Quelles seront les promos Lidl la semaine prochaine ?

Les offres et rabais chez Lidl sont actualisées, chaque semaine. Généralement, le catalogue change chaque mercredi. Vous pouvez retrouver toutes les promos Lidl en cours dans le catalogue Lidl disponible via le lien suivant : catalogue Lidl en ligne