On a épluché le catalogue Lidl de Noël ! Voici les meilleures promos

CATALOGUE LIDL. Noël approche, quels sont les bons plans des fêtes cette année chez Lidl, l'une des enseignes préférées des Français ? Voici notre sélection actualisée des meilleures promos chez Lidl à retrovuer avant les fêtes de fin d'année 2022 !

[Mis à jour le 7 décembre 2022 à 14h21] Noël approche et cette année, plus que jamais sans doute avec l'inflation, conjuguer plaisir à table et au pied du sapin et budget maîtrisé s'annonce comme un grand défi. Celui qui y parviendra méritera bien un beau cadeau le 25 décembre. Heureusement, des astuces existent pour limiter les frais. Outre les différents dossiers de Linternaute.com, vous pouvez aussi compter sur les catalogues des marques et enseignes.

L'une des enseignes préférées des Français, Lidl, a justement publié ses premiers catalogues des fêtes. Pour la période du 14 décembre au 18 décembre 2022, on trouve déjà de nombreux produits prisés à Noël et affichés à petit prix. Citons par exemple le chapon fermier Label Rouge à 9,99 euro le kilo (sachant que la pièce pèse environ 3 kilos), le filet de saumon à 16,99 euro le kilo ou la fameuse dinde à 5,99 euro le kilo.

Une bûche glacée imaginée par un candidat de Top Chef

Le must est sans doute les 8 tranches de saumon fumé Labeyrie à 9,29 euros (250g) ou la réduction sur les blinis cocktail avec le premier produit à 1,65 euro et le deuxième à 66 centimes seulement, associé à une réduction similaire sur les boîtes de tarama de la marque Blini (2,19 euros le premier produit, 0,87 euro le 2e). Vous préférez les desserts ? La bûche glacée peut se conserver sans problème plusieurs semaines au congélateur et il n'est donc pas utile d'attendre les tous derniers jours avant Noël pour l'acheter. Lidl propose cette année plusieurs références.

Citons la bûche glacée vanille et marrons façon Mont-Blanc de 500 grammes à 8,49 euros, la bûche "merveilleuse" aux speculoos de 450 grammes à 8,49 euros ou surtout la bûche design imaginée par le Top Chef Mohamed Cheikh associant chocolat au lait, citron, un crémeux caramel au beurre salé et éclats de cacahuètes à 9,99 euros pour 470 grammes. Les offres et rabais chez Lidl sont actualisées, chaque semaine. Généralement, le catalogue change chaque mercredi.