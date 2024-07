Cette marque sur votre porte est le signe que vous risquez d'être cambriolé cet été

Si vous connaissez cette astuce, il y a de forte chances que vous évitiez de vous faire cambrioler cet été.

Quand on sait qu'un cambriolage sur trois a lieu pendant les vacances, il faut tout faire pour se protéger pendant cette période. Fermer ses volets pour rendre l'accès difficile, ne pas mettre à la vue de tous ses objets de valeurs, installer une alarme et des caméras de vidéosurveillance, rester discret sur les réseaux sociaux... Il existe de nombreuses mesures de prévention pour éviter le pire pendant votre absence. Au delà de ces gestes à mettre en place avant de partir en week-end ou en vacances, voici une technique à connaître pour démasquer si des cambrioleurs ont prévu de venir vous rendre visite en votre absence.

Comment les cambrioleurs repèrent-ils votre logement ? Les voleurs surveillent votre présence et vos allées et venues quelques jours avant de passer à l'action. Ils aiment connaître vos habitudes pour être sûr de ne pas vous croiser. Pour réussir leur coup à chaque fois, ils ont aussi une méthode très efficace qui est de marquer leur territoire pour s'assurer de votre absence prolongée. Cette nouvelle technique est de plus en plus répandue.

© Linternaute.com

Si vous voyez un autocollant avec le contact d'un serrurier sur votre porte ou à côté, ou sur votre boîte aux lettres, méfiez-vous. Très souvent, ce n'est pas une entreprise de serrurerie spécialisée dans le dépannage qui vous laisse ses coordonnées, mais des cambrioleurs. Ils peuvent aussi laissé comme marque une petite croix par exemple.

Ainsi, quand il reviennent quelques jours plus tard, si l'autocollant est toujours là, c'est que vous êtes très probablement absent et que la voie est libre. Si l'autocollant a été enlevé, c'est que vous êtes présent. Si vous voyez ce type d'autocollant sur votre porte, vous feriez mieux de l'enlever rapidement.

Comment faire en votre absence ? Tout simplement en demandant à vos voisins ou à votre entourage de passer régulièrement vérifier que des cambrioleurs n'ont pas repéré votre logement pour un futur cambriolage en laissant sur la porte ou sur le mur un autocollant, un symbole comme une croix ou tout autre code.

Ainsi, si quelqu'un voit un autocollant ou une marque, il pourra le décoller ou effacer la trace. Quand le cambrioleur reviendra pour passer à l'acte, il pensera que vous êtes chez vous et cela risque de fortement le dissuader d'enter par effraction. N'hésitez pas à vérifier devant la porte de vos voisins si vous savez qu'ils se sont absentés, cela pourrait leur éviter d'avoir de la visite malveillante pendant leurs vacances.