Dites adieu aux problèmes de souris à la maison grâce à une solution naturelle et bon marché recommandée par les experts en lutte antiparasitaire.

Les souris, ces petites créatures agiles et parfois intrusives, peuvent rapidement devenir un problème dans nos maisons et nos espaces de vie. Une fois qu'elles se sont installées chez vous, elles peuvent devenir un vrai cauchemar et être difficile à déloger. Même si les souris semblent inoffensives, leur présence est plutôt désagréable, et ces petites bêtes peuvent causer des dégâts matériels, éventuellement être porteuses de maladies et même présenter un risque d'incendie.

C'est pourquoi il est impératif d'agir immédiatement. Heureusement, des solutions efficaces existent pour dissuader ces rongeurs indésirables de s'installer dans nos logements, autres que la tapette ou la mort au rat. Parmi celles-ci, un produit recommandé par des spécialistes en lutte antiparasitaire de chez Rentokil se démarque par son efficacité et sa simplicité d'utilisation, mais aussi son petit prix.

Même si vous pensez que toutes les ouvertures de votre maison sont scellées, les souris savent comment se frayer un chemin à l'intérieur, surtout lorsqu'elles sont menacées par les températures hivernales. Les experts anti nuisibles de Rentokil explique qu'il est possible de se débarrasser des souris "naturellement et efficacement" en utilisant de l'huile essentielle de menthe poivrée. On sait que les souris ne sont pas amatrices du parfum de menthe poivrée, donc appliquer quelques gouttes d'huile sur des boules de coton peut "les empêcher d'entrer". Essayez de placer ce dispositif de dissuasion dans tous les points d'entrée suspectés. Cela pourrait même impliquer de les placer dans la plus petite des fissures.

Les spécialistes ajoutent que la laine d'acier est aussi une option efficace pour éloigner ces petites bêtes. Les souris sont incapables de mâcher le matériau résistant. Collez simplement de la laine d'acier dans les trous de votre maison, en utilisant un peu de silicone pour la maintenir en place. C'est un produit bon marché que vous trouverez dans tous les magasins de bricolage.

Renkotil confie également une astuce insolite vraiment bon marché pour éloigner les souris de son domicile. Mais attention, cette méthode va tuer les petites bêtes et non pas les éloigner. Il s'agit d'utiliser des flocons de purée de pomme de terre instantanée en en mettant près des endroits où les souris passent et là où elles se sont installée. Les souris vont ingérer les flocons. Elles "ne pourront ni tolérer ni survivre" aux flocons en expansion dans leur estomac.