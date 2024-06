Ce ventilateur Rowenta profite d'une réduction de 23% pendant les soldes d'été

C'est le début des soldes d'été 2024. Les sites de revente en ligne proposent tout un tas de promotions pour affronter les grosses chaleurs. Découvrez notre sélection des meilleures offres de ventilateurs.

La saison de l'été a débuté depuis maintenant une semaine et la hausse des températures commence à se faire ressentir. A cette période de l'année, c'est le moment choisi par de nombreux consommateurs pour s'équiper d'un ventilateur. Les soldes d'été sont l'un des meilleurs moyens pour profiter de belles promotions et économiser son portefeuille pour les vacances. Ils ont débuté très tôt dans la matinée du mercredi 26 juin 2024 et les premières promotions se sont enchaînées sur les sites de revente en ligne. C'est notamment le cas de Rakuten qui propose une offre exceptionnelle pour le ventilateur sur pied Rowenta VU5670F2 à -23%.

Ventilateur sur pied Rowenta VU5670F2 Neuf à partir de 99,99 € Occasion à partir de 155,49 € Rakuten 99,99 € Voir

Rue du Commerce 143,82 € Voir

Amazon 179,99 € 151,99 € Voir

Fnac 185,77 € Voir

Cdiscount 155,49 € 188,78 € Voir

Darty 209,52 € Voir Cdiscount 155,49 € Voir

D'autres boutiques en ligne permettent de disposer de belles promotions sur des produits tels que des ventilateurs. Le site de la Fnac propose notamment un ventilateur de la marque Dyson qui peut faire circuler à la fois de l'air chaud ou de l'air froid en fonction des besoins. L'appareil dispose d'une envergure allant jusqu'à 70 degrés et d'une puissance de 2000 W. Le produit bénéficie d'une promotion de 16% et 20 euros sont offerts dès 150 euros d'achat en rentrant le code SOL20.

Ventilateur Dyson Hot + Cool AM09 Neuf à partir de 358,00 € Fnac 428,00 € 358,00 € Voir

Dyson 359,00 € Voir

Ubaldi 359,00 € Voir

Amazon 429,00 € Voir

Darty 429,00 € Voir

Boulanger dispose également d'un bon catalogue de références en matière de ventilateur sur pied. Plusieurs marques de produits sont à retrouver à des prix accessibles pour profiter de l'été à la fraîche sans pour autant se ruiner. Parmi elles, le ventilateur du fournisseur d'équipements de chauffage "EWT" est à prix cassé sur la boutique en ligne. L'appareil dispose de trois niveaux de vitesse et peut être incliné jusqu'à 90 degrés. Quant à son prix, il faudra débourser 75 euros au lieu des 100 euros initialement prévus.

Ventilateur Ewt TURNADO360REV Neuf à partir de 99,99 € Boulanger 99,99 € Voir

Amazon 209,99 € Voir

Dans un tout autre registre, Amazon propose un ventilateur à colonne sans pales de la marque Pro Breeze. L'appareil est doté d'une technologie avancée permettant de rafraîchir plus rapidement et efficacement les pièces de la maison. Il dispose également de 6 réglages de vitesse et de plusieurs modes selon les besoins en journée. Le ventilateur Colonne sans pales Pro Breeze bénéficie d'une promotion affichée à -21%.

Ventilateur Colonne sans pales Pro Breeze Neuf à partir de 117,99 € Amazon 149,99 € 117,99 € Voir

Cdiscount 119,99 € Voir

Fnac 119,99 € Voir

Darty 119,99 € Voir

Les ventilateurs seront sans aucune doute exposés à des promotions dans les jours et les semaines qui viennent. N'hésitez pas à vous rendre régulièrement sur les boutiques en ligne au risque de laisser filer des offres à durée limitée.