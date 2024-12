Soldes 2025 : quand débutent-ils ? Toutes les dates

Les soldes d'hiver vont bientôt débuter en France. C'est l'occasion de faire de bonnes affaires en ce début d'année.

Les soldes d'hiver arrivent et il est important de bien s'organiser pour ne pas rater de bonnes affaires. C'est l'occasion de se faire plaisir dès le début de l'année 2025 pour les consommateurs. Du côté des commerçants, les soldes permettent d'écouler leur stock avant l'arrivée des collections printemps/été ainsi que des nouveaux produits, tout en faisant de la promotion pour leurs enseignes. N'oubliez tout de même pas de consommer de manière raisonnée pour ne pas dépenser plus que prévu, attiré par les bonnes affaires, et pour éviter d'avoir un impact environnemental évitable.

Quelles sont les dates des soldes en France en 2025 ?

Il y a deux périodes de soldes en France chaque année : les soldes d'hiver et les soldes d'été. À noter que les dates précises des soldes ne sont pas les mêmes en fonction d'où vous vous trouvez sur le territoire. Les soldes sont encadrés par des règles définies par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

Les soldes d'hiver auront lieu du mercredi 8 janvier au mardi 4 février 2025 sur une grande majorité du pays. Elles se dérouleront du 2 au 29 janvier 2025 en Meurthe-et-Moselle, dans la Meuse et dans les Vosges, du 4 au 31 janvier 2025 en Guadeloupe, et du 22 janvier au 18 février 2025 à Saint-Pierre-et-Miquelon. La saison hivernale étant inversée dans certains départements français, les soldes d'hiver auront lieu du 6 septembre au 3 octobre 2025 à La Réunion et du 3 au 30 mai 2025 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Les soldes d'été débuteront le 25 juin 2025 et se termineront le 22 juillet sur la majeure partie du territoire. Elles auront lieu du 9 juillet au 5 août 2025 en Corse, du 27 septembre au 24 octobre en Guadeloupe, le 2 octobre 2025 en Martinique et en Guyane et du 1er au 28 février à La Réunion.

Quelles sont les dates des soldes en Belgique en 2025 ?

Les frontaliers ou les habitants de Belgique aussi ont la chance de profiter de réductions saisonnières. Les soldes y sont également organisés en hiver et en été. Les premières ont lieu du 3 au 31 janvier 2025, et les secondes du 1ᵉʳ au 31 juillet 2025. Il est important de savoir que les soldes en ligne ne se déroulent pas toujours aux dates exactes des soldes physiques. En effet, de nombreux sites de vente en ligne ne respectent pas toujours les règles en vigueur dans les pays dans lesquels les produits sont expédiés. Un mois avant la date des soldes, les Belges peuvent profiter de réductions lors de braderies. La seule interdiction pour les commerçants étant d'appeler ses réductions des "soldes".

Quelles sont les dates des soldes en Espagne en 2025 ?

En Espagne, les périodes de soldes sont réglementées au niveau régional. Ils sont d'une durée bien plus longue qu'en France ou en Belgique.

Les soldes d'hiver ont lieu du 7 janvier au 7 mars 2025 en Andalousie, en Aragon, aux Baléares, aux Canaries et à Melilla, du 7 janvier au 6 mars 2025 dans les Asturies, dans une partie des Canaries, à Castille et Léon, en Catalogne, à Estrémadure, à La Rioja, et à Navarre. Elles se déroulent du 7 janvier au 6 avril 2025 à Cantabrie, du 7 janvier au 31 mars 2025 à Castille-La-Manche et au Pays Basque et du 7 janvier au 28 février à Ceuta. Elles ont lieu du 7 janvier au 10 mars dans la Communauté Valencienne, du 7 janvier au 7 avril à Galice, du 1ᵉʳ janvier au 31 mars à Madrid et du 2 janvier au 1ᵉʳ mars à Murcie.

Les soldes d'été en Espagne se déroulent du 1ᵉʳ juillet au 31 août 2025 en Andalousie, dans les Asturies, à Castille et Léon, en Catalogne, à Ceuta, à Estrémadure, à Melilla, à Murcie et à Navarre, du 1ᵉʳ juillet au 1ᵉʳ septembre à Aragon, aux Baléares, du 2 juillet au 1ᵉʳ septembre dans les Canaries, du 16 juillet au 16 septembre dans une partie des Canaries, du 2 juillet au 1ᵉʳ octobre à Cantabrie, du 1ᵉʳ juillet au 30 septembre à Castille-La-Manche, à Galice et au Pays Basque, du 30 juin au 1ᵉʳ septembre dans la Communauté Valencienne, du 2 juillet au 31 août à La Rioja, et du 21 juin au 21 septembre à Madrid.