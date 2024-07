Peu de gens y pensent, ces objets dans le jardin sont à ranger absolument avant les vacances pour éviter le pire

Si vous pensez à bien préparer et sécuriser l'intérieur de votre logement avant le grand départ en vacances, il faut aussi prendre le temps de ne rien laisser au hasard dans le jardin.

Les valises sont bouclées, la maison est rangée, c'est l'heure de partir en vacances ! Beaucoup de familles s'apprêtent à quitter leur domicile pour des périodes plus ou moins longues. Si la plupart des précautions consistent à sécuriser l'intérieur de la maison, peu de gens pensent à ce qui se passe dans leur jardin.

Alors avez vous bien pensé à tout ? Les commissariats et gendarmeries recommandent de fermer les volets, la porte à clé, de vous inscrire à l'opération tranquillité vacances pour qu'ils surveillent votre logement en votre absence, mais ils conseillent aussi de ne rien laisser au hasard dans le jardin ou sur la terrasse. Voici une liste d'objets souvent négligés mais qu'il est crucial de ranger avant de partir en vacances pour éviter le pire. Ces objets, s'ils sont laissés à l'extérieur peuvent attirer l'attention des cambrioleurs et les inciter à tenter une effraction.

Les meubles de jardin tels que les chaises, les tables et les parasols peuvent aussi servir d'indices pour les cambrioleurs. Un jardin bien aménagé mais déserté peut leur faire comprendre que les propriétaires sont absents. De plus, certains meubles peuvent être utilisés pour escalader une clôture ou une haie. Rentrez ces objets ou sécurisez-les avec des câbles et des cadenas.

© rogez - stock.adobe.com

Laisser une échelle ou un échafaudage à portée de main est une invitation directe pour un cambrioleur. Ces objets permettent d'accéder facilement à des fenêtres à l'étage, souvent moins bien protégées que les portes d'entrée. Avant de partir, assurez-vous de ranger ces équipements dans un endroit sécurisé.

Les outils de jardinage, qu'il s'agisse de pelles, de râteaux ou même de tondeuses, peuvent être utilisés par les cambrioleurs pour forcer une porte ou une fenêtre. De plus, ces objets de valeur laissés en évidence peuvent signifier que personne n'est à la maison pour les surveiller. Pensez à les ranger dans un abri de jardin verrouillé ou à l'intérieur de la maison.

Bien que cela puisse sembler anodin, les bacs de recyclage et les poubelles peuvent aussi être utilisés pour atteindre des points d'accès plus élevés. Rangez-les dans un garage ou un abri spécifique pour éviter qu'ils ne soient utilisés comme escaliers improvisés.

Un barbecue ou une table de ping-pong dans le jardin peut aussi attirer les regards. Ces équipements souvent coûteux peuvent également être volés s'ils sont laissés sans surveillance. Pensez à les mettre à l'abri, soit en les rangeant dans un garage, soit en les couvrant avec une bâche bien fixée pour les rendre moins visibles.

Enfin, les jouets laissés éparpillés dans le jardin donnent l'impression d'un manque de vigilance. Des vélos, des trottinettes ou même des ballons peuvent indiquer que la maison est inhabitée pour un certain temps. Avant de partir, rangez tous les jouets dans le garage ou à l'intérieur pour ne pas attirer l'attention des malfaiteurs.