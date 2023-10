Cela ne prend que 5 minutes et fait économiser des milliers d'euros - comment régler sa chaudière pour l'hiver

Voici le secret d'un plombier pour éviter de payer des milliers d'euros de réparation de chaudière.

La panne de chauffage à l'approche de l'hiver, c'est la hantise de nombreux foyers, notamment de ceux qui scrutent leur chaudière avec angoisse en pensant au coût élevé de son installation. Or, prendre soin de votre système de chauffage est primordial, à la fois pour votre sécurité, votre santé (gare au monoxyde de carbone)... et votre budget.

Si l'entretien annuel de votre chaudière est obligatoire, il est facile de faire quelques vérifications soi-même tout au long de l'année pour éviter la panne au mauvais moment, prolonger l'espérance de vie de votre appareil, mais aussi faire des économies d'énergie. Voici les points à vérifier avant l'hiver pour une chaudière qui fonctionne bien selon un plombier :

Contrôlez le niveau de pression : elle doit être située entre 1 et 2 bars. Vous pouvez la voir sur le manomètre, le petit compteur sur votre chaudière qui ressemble à un baromètre. Un signal ? Dès que vos radiateurs font des petits bruits comme des gargouillis, n'hésitez pas à regarder ce niveau de pression.

Si le niveau de pression est trop bas ou trop haut, purgez votre chaudière, mais aussi vos radiateurs.

Regardez s'il y a des fuites et de la rouille sur les tuyaux. C'est un signe qu'il faut vite appeler un professionnel. Le purgeur d'air automatique, une pièce présente dans votre chaudière pour éliminer l'excès d'eau, est indispensable pour assurer une bonne efficacité de votre système de chauffage. Le coût de son remplacement est assez réduit : entre 100 et 150 euros, là où son mauvais fonctionnement peut causer rapidement l'apparition de rouille.

Si vos radiateurs ne fonctionnent pas bien, vérifiez qu'il n'y ait pas de boue dans le circuit. Si c'est le cas, cela entraîne des dysfonctionnements de votre système de chauffage et une baisse des performances. Votre consommation énergétique peut vite augmenter et la facture devenir salée. Un désembouage est nécessaire.

La pièce où est votre chaudière est-elle bien ventilée ? Vérifiez que le circuit d'évacuation extérieur n'est pas obstrué par des feuilles ou des saletés.

Contrôlez les raccords et l'étanchéité des joints.

Vérifiez votre contrat d'entretien si vous en avez souscrit un : de quand date la dernière visite par un professionnel agréé ?



L'entretien régulier de la chaudière permet de garantir son bon fonctionnement et d'éviter un remplacement prématuré et coûteux de votre système de chauffage. Lors de sa visite, un professionnel vérifiera notamment les électrodes d'étincelle. Une défaillance de cette pièce causera l'arrêt de votre chaudière et un remplacement forcé bien plus coûteux quand il doit être effectué en urgence.

C'est la même chose pour la soupape de surpression, également régulièrement citée par les spécialistes du chauffage comme une pièce à risque. Un mauvais entretien peut très rapidement conduire à une panne ou à une durée de vie limitée de votre chaudière. En moyenne, pour un nouvel appareil, il vous faudra alors dépenser au minimum 1000 euros, le prix moyen étant de 2500 à 3000 euros. Pour des modèles de chaudières à bois sophistiquées, cela peut même grimper à plus de 6000 euros. Le calcul est vite fait !