Les gens n'utilisent jamais ce bouton sur le lave-linge, pourtant il réduit le coût d'un lavage de 62 %

Il existe une touche que presque personne n'utilise sur les machines à laver. Et pourtant elle permet de faire des économies d'énergie très importantes. Ce serait dommage de s'en priver.

Derrière les programmes habituels de toutes les machines à laver, se cache une source d'économies souvent méconnue. Il s'agit d'un simple bouton, ignoré par la majorité des utilisateurs, qui pourrait transformer notre manière de laver le linge, tout en allégeant significativement notre facture énergétique.

Habituellement, nos machines à laver sont réglées pour fonctionner à une température standard de 40 degrés Celsius. Cette température, bien qu'efficace pour le nettoyage, représente un coût non négligeable sur la consommation d'énergie de la maison. Le secret réside dans la réduction de cette température. En optant pour un lavage à 20 degrés, les économies réalisées sur le plan énergétique sont substantielles. Comment faire ? Rien de plus simple : il suffit d'utiliser la touche de la machine à laver permettant de changer la température jusqu'à ce que l'écran affiche 20 degrés.

© zephyr_p - stock.adobe.com

Des études montrent que la diminution de la température de lavage de 40 à 20 degrés peut conduire à une réduction moyenne de 62 % sur les coûts énergétiques liés à chaque cycle de lavage. Cette réduction des coûts est directement liée à la quantité d'énergie nécessaire pour chauffer l'eau. En chauffant moins, la machine consomme moins, allégeant ainsi la facture d'électricité.

L'inquiétude majeure concernant cette méthode réside dans la capacité de nettoyage à basse température. Il est vrai que l'eau chaude est plus efficace pour dissoudre les saletés et les huiles. Cependant, les avancées dans la formulation des détergents offrent une solution. Les détergents modernes, en particulier les versions liquides, sont conçus pour travailler efficacement à basse température. Ils possèdent des enzymes spécifiques qui activent le processus de nettoyage, même dans des conditions plus froides.

Pour les taches tenaces, l'utilisation de détachants complémentaires est conseillée. Ces produits ciblent spécifiquement les taches difficiles et renforcent l'efficacité du lavage à basse température. Enfin, la maintenance régulière de la machine est cruciale pour garantir son efficacité à long terme. Les cycles de lavage à basse température peuvent laisser des résidus de savon et favoriser la croissance de moisissures. Un nettoyage mensuel à une température plus élevée, associé à l'utilisation de produits spécifiques pour l'entretien de la machine, peut prévenir ces problèmes.