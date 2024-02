Avec ce bouton caché, le nettoyage de vos toilettes sera bien plus facile

Quelle corvée de nettoyer les toilettes ! Un simple bouton peut vous simplifier la tâche.

Dans la quête perpétuelle d'une maison propre, bien entretenue et saine, les toilettes sont souvent un sujet délicat. Le nettoyage de cette pièce essentielle peut parfois sembler fastidieux et déplaisant, surtout lorsqu'il s'agit d'atteindre les endroits difficiles d'accès. Et pourtant, il est important de ne pas négliger le nettoyage des WC, en particulier le siège et son abattant car c'est une zone où les saletés et les bactéries s'accumulent.

Bonne nouvelle, une particularité cachée de certains WC promet de révolutionner votre routine de nettoyage des toilettes. C'est ce que révèle la pro du ménage Mme Hinch dans une de ses vidéos "sunday reset", publiée sur le réseau social Instagram. Dans cette vidéo, elle est été vue en train d'appuyer sur un bouton que personne ne connaît pour retirer son siège de toilette afin de le nettoyer sous la douche, laissant ses abonnés stupéfaits. Dans un des commentaires, on peut lire "je n'ai jamais pensé à nettoyer le siège des toilettes comme ça, incroyable !". Ainsi, vous pouvez avoir accès aux moindre recoins facilement. Le nettoyage est facilité et bien plus rapide.

Ce bouton caché n'existe pas sur tous les abattants. On le trouve surtout sur les WC modernes. Il est situé à l'intérieur de la cuvette quand vous la soulevez, ou à proximité de la base du siège des toilettes. Lorsque vous soulevez le couvercle et le siège, il vous suffit d'actionner le bouton par une simple pression du doigt. Ce bouton s'appelle une charnière à dégagement rapide. En appuyant simplement dessus, vous pourrez soulever et enlever le siège des toilettes. Ainsi, vous pouvez accéder facilement à toutes les zones de la cuvette et du siège (que vous ne pouvez pas atteindre avec le siège toujours attaché), mais aussi nettoyer plus efficacement l'abattant.

Pour nettoyer vos toilettes, munissez-vous d'une éponge, de vinaigre blanc, et d'eau chaude savonneuse. Versez du vinaigre blanc dans le fond de la cuvette avec de l'eau chaude. Pendant que le mélange agit, imbibez une éponge d'eau chaude savonneuse additionnée de vinaigre blanc et frottez la cuvette des toilettes. Aidez vous d'une brosse à dents pour les recoins. Pour l'abattant, utilisez le même mélange. Vous pouvez le nettoyer dans la douche, le rinçage sera encore plus simple. Brossez le fond de la cuvette avec la brosse et tirez la chasse d'eau.

Si vous n'avez pas de bouton caché, n'ayez crainte. Vous pouvez simplement utiliser un tournevis pour détacher le siège. Moins pratique et plus long, cela en vaut tout de même la peine pour un nettoyage en profondeur indispensable. Essayez de le faire au moins une fois par mois en plus de votre nettoyage quotidien et hebdomadaire.