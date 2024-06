Cette astuce surprenante vous permet d'enlever les joints en silicone vraiment facilement

Voici une astuce étonnante pour retirer facilement les joints en silicone de la baignoire, la douche et le lavabo, sans produits chimiques.

Si vous avez déjà changé les joints en silicone de la douche, la baignoire, le lavabo ou l'évier, vous savez à quel point les enlever peut être fastidieux. Ces joints, bien qu'essentiels pour l'étanchéité, peuvent devenir tenaces et difficiles à retirer après des années de service, et bien souvent il faut souvent utiliser des produits agressifs comme le white-spirit ou l'acétone.

Alors quand il s'agit de rénover la salle de bain ou de la cuisine, les astuces qui facilitent la tâche sont les bienvenues. Une technique simple pour retirer les joints consiste à utiliser... des glaçons. Oui, vous avez bien lu, de simples glaçons sortis de votre congélateur peuvent vous sauver la mise.

Pourquoi des glaçons ? Le silicone est un matériau souple et flexible qui, lorsqu'il est à température ambiante, adhère fortement aux surfaces. Cependant, en le refroidissant, le silicone devient plus rigide et cassant. Cette rigidité accrue réduit son adhérence, ce qui facilite son retrait. C'est ici que les glaçons entrent en jeu.

© helenedevun - stock.adobe.com

Comment retirer les joints en silicone avec des glaçons ? C'est très simple. Rassemblez quelques glaçons et placez-les dans un sac en plastique. Assurez-vous que le sac est bien fermé pour éviter toute fuite d'eau. Posez le sac de glaçons directement sur le joint en silicone que vous souhaitez enlever. Laissez les glaçons agir pendant environ 10 à 15 minutes. Le froid va progressivement durcir le silicone.

Une fois que le silicone est suffisamment refroidi et a durci, utilisez un couteau à mastic, un grattoir en plastique, un cutter ou encore une lame de rasoir pour commencer à soulever le joint. Vous constaterez que le silicone se détache beaucoup plus facilement en morceaux rigides, plutôt qu'en caoutchouc collant.

Après avoir retiré la majeure partie du silicone, il peut rester quelques résidus. Utilisez un chiffon imbibé d'alcool ménager pour nettoyer les traces restantes. Cette technique permet un nettoyage rapide et efficace des surfaces concernées, sans trop de difficultés et sans produits chimiques agressifs.

Non seulement vous économiserez du temps, mais vous préserverez également la qualité de vos surfaces. Alors, la prochaine fois, avant de vous lancer dans une bataille contre ces joints tenaces, faites le plein de glaçons et profitez de cette solution ingénieuse.