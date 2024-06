Beaucoup de Français ont reçu ce SMS de leur banque : c'est une arnaque et gare à votre compte

Ce message, en apparence très vrai, est faux et il est facile de se faire piéger.

C'est un message qui, à sa première lecture, interpelle et entraîne une réaction quasi-immédiate. Il faut dire que lorsque l'on reçoit une alerte qui touche à son compte en banque, le premier réflexe est d'agir et, donc, de suivre les instructions pour garder la mainmise sur son argent. C'est bien le problème : en agissant vite, il y a le risque de mal faire et de commettre une erreur irréparable. Certains Français l'ont récemment appris à leurs dépens.

Depuis fin mai, des milliers de personnes ont reçu un SMS les alertant d'une "action" à réaliser pour leur compte bancaire. "Afin de conserver l'accès à nos services, merci de vous identifier", en cliquant sur le lien joint, indique le message. A l'origine de la communication, la Société générale. Enfin, presque. En réalité, l'expéditeur est bien plus trouble et le lien inséré en suivant encore plus opaque.

De très nombreux clients de la banque ont récemment été destinataires d'un message qui affirme qu'une mise à jour de sécurité a été mise en place par l'établissement bancaire et qu'il faut, pour continuer à aller sur son compte en ligne, se connecter en cliquant sur le lien fourni dans le SMS. Beaucoup des 9 millions de clients de la "SG" pourraient être tentés de le faire. D'autant qu'une fois que le lien est ouvert, tout porte à croire qu'il s'agit véritablement du site de la banque.

L'interface de connexion à la Société générale est refaite à l'identique et rien ne laisse présager, à vue d'œil, d'une arnaque. D'autant que celle-ci est bien ficelée : une fois l'identifiant de connexion et le mot de passe inscrits sur le faux site, il faut cliquer sur "Valider" et cela ouvre la page du vrai site de la Société générale. Or, il est impossible de revenir en arrière sur le faux site, qui vient ainsi d'enregistrer votre numéro de client et votre code confidentiel pour se connecter à votre place et faire des opérations malhonnêtes.

Si vous êtes malheureusement allés au bout de la démarche, inutile de vous flageller, l'heure est à réparer votre erreur. Le premier réflexe est d'appeler votre conseiller bancaire et de lui expliquer la situation : tout d'abord, cela lui permettra de savoir qu'une vigilance particulière doit être apportée sur les mouvements de votre compte ; par ailleurs, il pourra vous proposer rapidement des solutions pour limiter les conséquences de votre erreur.

En dépit des nombreuses alertes en tout genre, de nombreux Français se font encore avoir par ces faux messages. Pour se prémunir de toute arnaque, il n'est de cesse de répéter qu'il ne faut jamais cliquer sur les liens reçus dans des SMS ou emails, sauf à ce que vous ayez été prévenus auparavant. Pour cela, surtout pour votre compte bancaire, rien de plus simple : appeler son conseiller avant et/ou se rendre sur le site de sa banque pour voir si une communication officielle a été faite.