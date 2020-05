Ryan Reynolds : la vie avec sa femme Blake Lively et leurs enfants

Depuis octobre 2011, Ryan Reynolds et Blake Lively semblent filer le parfait amour. Complice, le couple d'acteurs en vogue élève trois enfants.

[Mis à jour le 31 mai 2020 à 20h50] Près d'un an après l'annonce de son divorce de Scarlett Johansson, Ryan Reynolds entame une relation avec Blake Lively. Le comédien rencontre l'actrice et mannequin lors du tournage du film Green Lantern. Leur couple est officialisé en octobre 2011 et leurs fiançailles sont effectives au mois de juin 2012 avant que leur mariage ne soit célébré à Charleston en Caroline du Sud en septembre de la même année. Deux ans plus tard, en décembre 2014, Blake Lively donne naissance à leur fille James bientôt rejointe par sa petite sœur Inez en septembre 2016. Le couple a accueilli une troisième fille au mois d'octobre 2019. Les deux parents ont d'ailleurs fait le choix de ne pas révéler publiquement le prénom de leur troisième enfant. Lorsqu'on lui pose la question lors du Today Show en décembre 2019, Ryan Reynolds répond, non sans humour, que "toutes les lettres de son prénom sont silencieuses", une manière assez originale de botter en touche.

Sur le plateau de Good Morning America en janvier 2020, Blake Lively expliquait ce que représente le fait d'avoir trois enfants en bas âge à la maison. "Les gens disent souvent que c'est facile de passer de deux à trois enfants. Ces gens-là n'ont pas trois enfants !" L'actrice expliquait justement que la petite troisième change tout : "J'ai l'impression de passer de deux à trois mille enfants. C'est assez dingue. On est en sous-nombre maintenant !" De son côté, Ryan Reynolds est complètement gaga de ses trois filles. En décembre 2019 à l'antenne du Today Show, il racontait que "ça devient de plus en plus difficile de quitter la maison quand elles me demandent 'Où tu vas ? Quand est-ce que tu reviens ? Pourquoi tu t'en vas ?'" Les joies d'être jeunes parents !

Né le 23 octobre 1976 à Vancouver (Canada), Ryan Reynolds commence sa carrière à l'âge de 14 ans, lorsqu'il décroche un rôle dans la série "Fifteen", diffusée sur Nickelodeon. Il obtient des petits rôles dans plusieurs séries, dont "X-Files : aux frontières du réel". C'est la série "Un toit pour trois", dans laquelle il tient le rôle principal, qui le fait connaître du grand public. En parallèle, l'acteur se lance dans le mannequinat en posant pour une campagne de vestes en cuir et de sous-vêtements signée Calvin Klein. En 2008, il est retenu pour incarner Wade Wilson/Deadpool dans "X-Men Origins : Wolverine", qui lui a valu le Scream Award du meilleur acteur dans un second rôle et l'a rendu célèbre. En 2009, il obtient le premier rôle masculin du film "La Proposition" de Sandra Bullock. Elu homme le plus sexy par le magazine People en 2010, il prête son image à Boss Night.

Ryan Reynolds a tourné dans de nombreux films : on l'a vu notamment dans "Sécurité rapprochée" (2012), "RIPD Brigade fantôme" (2013), "The Captive" (2014), "Selfless" (2014)... En 2013, il a prêté sa voix aux personnages de Guy ("The Croods") et Theo ("Turbo"). Sa carrière explose avec le film Deadpool qui redéfinit en partie les films de super-héros : beaucoup d'humour et surtout une classification R aux Etats-Unis qui lui permet de laisser libre cours à son humour parfois en dessous de la ceinture tout en proposant un film plus violent. Le long-métrage lui permet de retrouver le personnage de Wade Wilson/Deadpool dans une version plus proche des comics Marvel dont il est adapté. Depuis, sa carrière est devenue florissante. On l'a vu par exemple dans Hitman & Bodyguard et Life : Origine inconnue mais aussi entendu dans Détective Pikachu dans lequel il campe le rôle de la petite souris jaune électrique.

Côté vie privée, Ryan Reynolds a partagé sa vie avec la chanteuse Alanis Morissette entre 2002 et 2007. Il commence à fréquenter Scarlett Johansson en avril 2007. En septembre 2008, le couple se marie mais les deux acteurs annoncent leur divorce en décembre 2010. Depuis octobre 2011, Ryan Reynolds est en couple avec l'actrice Blake Lively, avec laquelle il s'est marié en septembre 2012. Le couple a eu trois filles en 2014, 2016 et 2019.