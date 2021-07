Val Kilmer : l'acteur lutte contre le cancer, il en parle dans un documentaire

VAL KILMER. La bande-annonce du documentaire Val a été dévoilé en marge de sa présentation au Festival de Cannes. On y découvre un Val Kilmer diminué par le cancer mais aussi des images inédites qu'il a tournées tout au long de sa vie.

[Mis à jour le 08 juillet 2021 à 10h33] Présenté au Festival de Cannes 2021, Val est un documentaire autobiographique tourné par Val Kilmer tout au long de sa vie. Le comédien ayant pour habitude de filmer dès qu'il le pouvait des scènes de sa vie, on y découvre des images d'archive encore jamais vues. Le documentaire nous permet également de voir Val Kilmer réfléchir sur sa vie. L'acteur, que l'on connaît notamment pour Top Gun mais aussi Batman, lutte contre un cancer de la gorge qui l'a grandement diminué. Dans la bande-annonce du film documentaire, visible ci-dessous, Val Kilmer parle avec l'aide d'un assistant vocal. Val Kilmer a reçu le diagnostic de son cancer de la gorge en 2015 mais avait gardé cette information privée pendant longtemps. Ces images n'en sont que plus bouleversantes.

Chargement de votre vidéo "Val - Bande-annonce VO"

Val Kilmer est né le 31 décembre 1959 à Los Angeles. Il débute sa carrière sur les planches et obtient son premier rôle dans "Top Secret !" en 1984. Son rôle dans "Top Gun" (1986) marque un tournant dans sa carrière. Il prend les traits de Jim Morrison pour une excellente prestation dans "The Doors" en 1991. Il enchaîne les films à gros budget ("Tombstone" en 1993, "Batman Forever" en 1995) et donne la réplique à Robert De Niro et Al Pacino dans "Heat" en 1995. Dans les années 2000, Val Kilmer peine à retrouver le succès et multiplie les rôles dans des films DTV (sortant directement en vidéo).